Neymar, Kroos i rewelacyjny Polak. Wielka forma. "Prosić o więcej? To byłoby za wiele"

Szymon Żurkowski pojawił się na murawie w 59. minucie domowego spotkania z Genoą. Było 0:1 dla rywali po golu Domenico Criscito z trzynastej minuty meczu. Ale to wejście Polaka odmieniło wszystko. Najpierw zaledwie trzy minuty po pojawieniu się na boisku zanotował asystę przy trafieniu Federico di Francesco, a w 72. minucie popisał się kapitalnym uderzeniem zza pola karnego, strzelając gola w drugim ligowym meczu z rzędu.

Wśród włoskich mediów polski pomocnik wzbudził ogromny zachwyt. Przyznały mu one tytuł najlepszego piłkarza meczu i niezwykle wysokie noty od 7,5-8 w skali 1-10. "Asysta i bramka rezerwowego obaliły Genoę na chwilę. Prosić o więcej? To byłoby za wiele" - napisano o Polaku w Sport Mediaset. "Wszedł w 60. minucie i była to powalająca zmiana. Asysta i bramka, jego wejście radykalnie odmieniło grę Empoli w piątkowy wieczór" - to z kolei komentarz włoskiego oddziału Eurosportu.

Żurkowski trafił do jedenastki weekendu portalu whoscored.com. Polak w doborowym gronie

Na świetną postawę Polaka zwrócił również uwagę statystyczny portal whoscored.com, który umieścił go w najlepszej jedenastce weekendu składających się z piłkarzy grających w najmocniejszych europejskich ligach - angielskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej. Żurkowski od dziennikarzy portalu otrzymał niezwykle wysoką notę "8,7" w skali 1-10. Polski pomocnik w linii pomocy znalazł się obok m.in. Neymara z PSG oraz Toniego Kroosa z Realu Madryt. Z kolei w ataku najlepszego zespołu miejsce zajęli - Iago Aspas z Celty Vigo i Christopher Nkunku z RB Lipsk.

Tak wygląda najlepsza jedenastka weekendu według whoscored.com:

W tabeli Serie A Empoli zajmuje 11. miejsce z dorobkiem szesnastu punktów po dwunastu spotkaniach. Genoa jest siedemnasta i ma dziewięć punktów. Kolejny mecz Empoli rozegra dopiero po przerwie reprezentacyjnej - 22 listopada przeciwko ekipie Hellasu Werona.