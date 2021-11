13:0 i mecz w polskiej lidze przerwany. A potem skandal w szatni. "Szmaty"

Zawisza Rzgów pokonał Rekord Brzeziny 13:0 w meczu czwartej ligi kobiet, który nie został dokończony z powodu zdekompletowania składu rywalek. Spotkanie zostanie zapamiętane jednak za sprawą skandaliczny wydarzeń, do których doszło już po jego zakończeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Skandal na meczu Romy z Bodo/Glimt. "La Gazzetta dello Sport" ujawnia

Skandal po meczu czwartej ligi kobiet. Zespół gości namalował w szatni obraźliwe hasła i swastykę

Gospodarze poinformowali o tym, że rywalki pozostawiły w szatni obraźliwe hasła (Je..ć", "Szmaty", "Fuck You") oraz swastykę. "Po takich pamiątkach pozostawionych w szatni przez zespół KS Rekord Brzeziny trudno coś napisać, a już na pewno skomentować. Może tylko w kwestii edukacyjnej - swastyka to symbol nienawiści, która przyczyniła się do śmierci i cierpienia milionów istnień ludzkich - nawet mając kilkanaście lat trzeba to wiedzieć. Zastanówcie się, zanim następnym razem cokolwiek napiszecie, czy namalujecie." - napisano na Facebooku Fiero Zawiszy Rzgów.

Do sprawy bardzo szybko odniosła się druga strona, która opublikowała na oficjalnym kanale oświadczenie w tej sprawie. Jak czytamy w nim, wobec zawodniczek, których dotyczy ta sprawa zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje dyscyplinarne.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl!

"Z tego miejsca pragniemy też przeprosić za wybryk młodych i jak widać nie za bardzo wyedukowanych niektórych zawodniczek. Klub KS Rekord Brzeziny od lat uczestniczy we wszystkich kampaniach związanych z pomocą dla osób wymagających pomocy oraz sam organizuje różne akcje charytatywne, dlatego dla nas nie ma miejsca na tego typu występki. Nie pozwolimy, aby sportowa ciężka i wzorowa praca, jaką wykonujemy oraz dobre imię Klubu były niweczone przez patologiczne zachowania. TAKIM WYDARZENIOM MÓWIMY STANOWCZE NIE !!!" - napisano w oświadczeniu.

Na razie nie wiadomo, co grozi piłkarkom oraz kiedy należy spodziewać się ewentualnych kar. Namalowanie swastyki może mieć dla nich także konsekwencje prawne ścigane z urzędu przez prokuraturę. Według Art. 256 § 1 osoby, które publicznie "propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa" podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Brzeziny to 12-tysięczne miasto w województwie łódzkim. Klub Rekord istnieje od 2018 roku. W tym sezonie zajmuje czwarte miejsce (na sześć drużyn) w IV lidze gr. łódzka z 13 punktami po ośmiu kolejkach. Zawisza Rzgów jest liderem rozgrywek z 25 punktami po dziewięciu meczach.