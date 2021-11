Polacy robią furorę w USA. Co za spryt, co za gol [WIDEO]

Polscy napastnicy w MLS strzelają gole z niespotykaną dotąd częstotliwością. Największa furorę za oceanem robi rzecz jest Adam Buksa, ale w ten weekend do siatek rywali trafiali Jarosław Niezgoda oraz Kacper Przybyłko.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Kuriozum w Bundeslidze. Bramkarz podszedł do karnego. Nigdy tego nie zapomni [WIDEO]

Sprytny gol Niezgody. Oszukał bramkarza strzałem klatką piersiową. Przybyłko też trafia [WIDEO]

Pierwszy z napastników wciąż walczy o miejsce w podstawowym składzie Portland Timbers. W niedzielnym spotkaniu Niezgoda drugi raz z rzędu otrzymał szansę od pierwszej minuty i wykorzystał ją. Jego zespół wygrał pewnie 3:0 z Austin FC, a Polak strzelił gola w 45. minucie. Jeszcze w czasach występów w ekstraklasie 25-latek uchodził za napastnika potrafiącego zdobywać bramki w niekonwencjonalny sposób. Jak widać, nie zatracił tej umiejętności, gdyż w niedzielę piłkę do siatki skierował klatką piersiową, czym kompletnie zmylił bramkarza rywali.

Dla Niezgody było to dopiero trzecie trafienie w tym sezonie w 13 meczach MLS. Polak zmagał się jednak przez większą część sezonu z zerwanym więzadłem i do gry wrócił dopiero we wrześniu. Niezgoda może pochwalić niezłą statystyką średniej goli w stosunku do rozegranych minut, gdyż trafia do siatki rywali co 83 minuty.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl!

Kolejny dobry występ w barwach Philadelphii Union zaliczył Kacper Przybyłko. Jego zespół zremisował 1:1 z New York City FC, a w 26. minucie Polak strzelił w tym spotkaniu 12 gola w sezonie. Philadelphia Union jawi się jako jeden z głównych kandydatów do walki o wygranie całych rozgrywek. Zespół ma na koncie 54 punkty i zajmuje drugie miejsce w Konferencji Wschodniej za New England Revolution, w którym występuje kontuzjowany obecnie Adam Buksa.