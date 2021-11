Show Mariusza Stępińskiego na Cyprze. Kolejny popis Polaka [WIDEO]

To szóste już zwycięstwo Arisu Limassol w tym sezonie ligi cypryjskiej. Sobotnie starcie było dla zespołu bardzo ważne w kontekście walki o pierwsze miejsce w tabeli. Obecnie drużyna ze Stępińskim w składzie znajduje się na 3. miejscu w tabeli, traci do AEK-u Larnaka jeden punkt, a do lidera Apollonu Limassol - dwa punkty.

Mariusz Stępiński punktuje na Cyprze. Nie gol, a tym razem asysta Polaka w ważnym meczu

Mariusz Stępiński miał szansę zapisać się w tym spotkaniu jako strzelec jedynego gola. Aris Limassol przeprowadzał akcję z prawej strony boiska, piłkę dośrodkowano w pole karne, a polski napastnik probował strzału na bramkę, jednak nie trafił dobrze w piłkę. Finalnie ta trafiła pod nogi Vitaliego Kvashuka, który dostawił jedynie nogę, kierując ją do bramki przeciwnika.

To druga asysta Stępińskiego w tym sezonie. Do tego Polak strzelił pięć goli. Na Cyprze popisał się również jednym hat-trickiem w starciu z Anorthosis Famagusta. Asysta czy bramka zdobyta w trakcie to nie jedyne wydarzenia, jakie rozgrywały się na stadionie w Limassolu. Gdy Aris wyszedł na prowadzenie drużyna gości grała już w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartką ukarano Gustavo. W drugiej połowie to jednak Aris Limassol musiał walczyć o utrzymanie wyniku w osłabieniu. Najpierw arbiter wyrzucił z boiska Manu Garcię, a potem Alexa Yowana Moucketou-Moussoundę.

Mariusz Stępiński trafił do Arisu Limassol w letnim okienku transferowym. Polak dołączył do cypryjskiego klubu w ramach wypożyczenia z Hellasu Werona. Beniaminek ligi cypryjskiej zapewnił sobie opcję wykupienia napastnika.