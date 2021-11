Polak największą porażką legendarnego trenera. "Mógł grać w najlepszych klubach"

Alberto Zaccheroni to były szkoleniowiec wielu włoskich zespołów. Prowadził zarówno AC Milan, jak i Inter Mediolan. Trenował również Lazio i Juventus. W 1995 roku objął drużynę Udinese Calcio. Tam spotkał byłego reprezentanta Polski, Marka Koźmińskiego. Polak grał w klubie od 1992 roku. Współpracę z Koźmińskim włoski szkoleniowiec wspomina w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Jak się okazuje, Polak jest dla Zaccheroniego dużym wyrzutem sumienia.

Włoski trener szczerze o reprezentancie Polski. "Jest moją porażką"

- Marek jest moją porażką. Po sezonie 1996/97, w którym zacząłem korzystać z ustawienia 3-4-3, chciałem zmienić jego rolę. On był wahadłowym, a chciałem, żeby został jednym z trzech obrońców. Dlaczego? Był szybki, z dobrym czasem reakcji, potężny, mocny w pojedynkach i dobry w grze na powietrzu. Porozmawiałem z nim w Udine i pokazałem mu, jaki plan w głowie mam dla niego. Powiedziałem mu, że nie powinien zaakceptować oferty z innego klubu. Niestety nie zaufał mi i przeszedł do Brescii - stwierdził Zaccheroni w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". W sezonie 1997/98 zajął z Udinese trzecie miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii klubu.

- Gdyby zmienił rolę, byłem i jestem przekonany, że później zagrałby w najlepszych klubach w Europie. Zostałby piłkarzem światowego formatu. W nowej roli uwydatniłyby się jego zalety, a wady stałyby się mniej widoczne. Ale to była moja wina. Nie byłem wystarczająco przekonujący dla niego - dodał włoski trener.

Marek Koźmiński w latach 1992-1997 rozegrał 97 spotkań dla Udinese. W 1997 roku przeszedł do Brescii Calcio, gdzie grał do 2002 roku. Potem grał na US Ancona 1905 i PAOK-u Saloniki. Karierę zakończył w 2003 roku w Górniku Zabrze. W latach 1992-2002 rozegrał 45 spotkań dla reprezentacji Polski. Brał udział w mistrzostwach świata 2002 w Korei i Japonii.

W 2021 roku Marek Koźmiński starał się o fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale wyraźnie przegrał z Cezarym Kuleszą.