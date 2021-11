Bardzo niepokojące wieści ws. Sławomira Peszki. Franciszek Smuda przemówił

We wtorek Wieczysta Kraków przegrała aż 0:5 z Garbarnią w spotkaniu 1/16 finału Pucharu Polski. Grająca dwa poziomy wyżej drużyna rywali nie dała najmniejszych szans czwartoligowcowi, który miał w swoim składzie takich graczy jak Łukasz Burliga, Radosław Majewski czy Sławomir Peszko.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Peszko czeka na ostateczną diagnozę. Nie myśli jednak jeszcze o zakończeniu kariery

Na domiar złego dla Wieczystej bardzo poważne wyglądającej kontuzji kolana nabawił się ostatni z wyżej wymienionych piłkarzy. Były reprezentant Polski i kapitan drużyny próbował zatrzymać zagrożenie i sfaulować rywala, ale sam zrobił sobie w tej akcji krzywdę. - Sławek Peszko ma naderwane więzadło poboczne przyśrodkowe. Na szczęście obejdzie się bez zabiegu operacyjnego - tak brzmiał komunikat klubu na gorąco po spotkaniu.

Nie jest dobrze. Najnowsze informacje o stanie zdrowia Erlinga Haalanda

Okazuje się jednak, że prawdopodobnie była to zbyt szybko postawiona diagnoza. Teraz wiele wskazuje na to, że mogło dojść do zerwania więzadeł, a gdyby tak się stało, to - jak mówi trener Wieczystej Franciszek Smuda - Peszkę może czekać nawet rok przerwy. - Na razie Sławek ma obrzęk na kolanie. Dopóki nie zejdzie, nie można wykonać badań, które wykażą, w jakim stanie są więzadła krzyżowe. Mam tylko nadzieję, że nie czeka nas czarny scenariusz. Jeśli on się zrealizuje i krzyżowe będą zerwane, możemy stracić Sławka nawet na rok. Tak długo się wraca po takiej kontuzji - powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z Interią.

Bayern Monachium pod ścianą. Kingsley Coman może odejść do giganta

Roczna przerwa w grze mogłaby mieć dla 36-letniego Peszki brzemienne skutki. Na razie jednak zawodnik nie wspomina o końcu kariery, tylko czeka na ostateczną diagnozę. Były skrzydłowy reprezentacji jest jednym z najważniejszych ogniw Wieczystej, a także jej kapitanem. Wszystko powinno być jasne w ciągu kilku najbliższych dni.