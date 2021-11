Legia Warszawa zagra z Napoli w zupełnie nowych koszulkach. Kibice grzmią

Po dwóch dość niespodziewanych zwycięstwach nad Spartakiem Moskwa i Leicester City "Wojskowi" bez większych szans przegrali 0:3 na wyjeździe z Napoli. Mimo to w dalszym ciągu prowadzą w tabeli grupy C. Przed drugim pojedynkiem z włoskim zespołem głośno zrobiło się o strojach, w których zagrają zawodnicy Marka Gołębiewskiego.

Wielka stawka meczu Legia - Napoli. Ile może zarobić mistrz Polski?

Legia ogłosiła debiut nowych koszulek

Legia Warszawa na oficjalnej stronie internetowej poinformowała, że piłkarze będą mieli na sobie koszulki w czarno-biało-zielonych barwach. Trykoty te są kolejnym elementem kampanii "We are back", skierowanej do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą z przesłaniem, że Legia Warszawa jako ambasador polskiego futbolu wróciła do grona uczestników europejskich pucharów.

"Przy okazji dotychczasowym meczów, klub zaprezentował m.in. legijne billboardy przy głównych arteriach komunikacyjnych i biznesowych Moskwy, wyjątkową oprawę dnia meczowego na ulicach Warszawy, autorski spot video czy dedykowany mural w centrum miasta" - poinformowano na stronie internetowej.

Kibice niezadowoleni z koszulek

Informacja ta nie spodobała się wielu kibicom Legii z racji faktu, że koszulki są w kolorze czarnym, czyli barwach lokalnego rywala Polonii Warszawa. Dodatkowo barwy Legii nijak nie są związane z tym kolorem. Na Twitterze można spotkać wiele nieprzychylnych komentarzy. "Jeszcze napiszcie 'czarne koszule'", "Akurat pod żałobny nastrój kibiców" - brzmią niektóre z nich.

Nie jest to jednak pierwszy sytuacja, gdy piłkarze Legii występują w koszulkach, na których pojawiał się czarny kolor. Dwa lata temu legioniści założyli czarno-złote trykoty, aby upamiętnić 30. rocznicę śmierci Kazimierza Deyny Rezerwowe komplety strojów "Wojskowych" miały również czerwone czy czerwono-bordowe barwy.

Piotr Zieliński ocenił Legię Warszawa przed meczem Ligi Europy

Mecz pomiędzy Legią Warszawa i Napoli w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Europy rozpocznie się w czwartek 4 listopada o godzinie 18:45.