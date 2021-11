Wielka stawka meczu Legia - Napoli. Ile może zarobić mistrz Polski?

Po dwóch niespodziewanych zwycięstwach w dwóch pierwszych kolejkach fazy grupowej Ligi Europy - 1:0 ze Spartakiem Moskwa i 1:0 z Leicester City w trzeciej serii gier mistrzom Polski przyszło zagrać na Stadio Diego Armando Maradona z Napoli. Piąta drużyna poprzedniego sezonu Serie A nie pozostawiła złudzeń i wygrała 3:0.

Legia przed szansą na kolejny duży zarobek

Porażka z Napoli była jednym z ostatnich akcentów, jakie w klubie odegrał Czesław Michniewicz. Zaledwie cztery dni po tym spotkaniu 51-latek został zwolniony, a jego miejsce zajął Marek Gołębiewski. Pod jego wodzą Legia niespecjalnie zmieniła swój sposób gry - w Pucharze Polski ledwo wygrała 1:0 z 3-ligowym Świtem Szczecin, a następnie przegrała 0:2 z Pogonią Szczecin.

Pomimo bardzo słabej postawy "Wojskowych" w ekstraklasie władze klubu ze stolicy nie przejmują się z pewnością sytuacją finansową. Wszystko dzięki zdecydowanie lepszej postawie Legii w europejskich pucharach, nawet pomimo porażki z Napoli. Legioniści jak do tej pory za wszystkie występy w Europie zawrotną sumę 6 milionów euro.

W czwartek Legia stanie przed szansą na zarobienie kolejnych pieniędzy. Podopieczni Gołębiewskiego zmierzą się na własnym stadionie z Napoli. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kluby występujące w fazie grupowej LE otrzymują 630 tys. euro (około 2,5 miliona złotych) za zwycięstwo oraz 210 tys. euro za remis. Jeżeli piłkarzom z Warszawy udałoby się pokonać włoskiego giganta, to suma zarobiona do tej pory w Europie urosłaby do ponad 6,630 mln euro.

Liga Europy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Legia Warszawa - Napoli?

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Napoli na stadionie przy Łazienkowskiej odbędzie się w czwartek 4 listopada o godzinie 18:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w serwisie streamingowym Viaplay, ale także w TVP 2. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.