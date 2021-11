Niemcy tracą piłkarza na rzecz innej reprezentacji. "W końcu"

Jakov Suver jeszcze nie zadebiutował w pierwszym składzie VfB Stuttgart, ale ma na koncie liczne występy w drużynach młodzieżowych i w rezerwach klubu. Chorwackie media przekonują, że to jeden z najlepszych zawodników swojego rocznika, co może pomóc seniorskiej reprezentacji Chorwacji w walce na kolejnych wielkich turniejach.

Od najmłodszych lat Suver regularnie reprezentował Niemców w narodowych barwach. Pierwsze występy odnotował w drużynie U-15, przechodząc sukcesywnie do kolejnych roczników. Na zmianę drużyny narodowej zdecydował się w ostatnim czasie, choć jak zapowiada, nie była to pochopna decyzja.

- Zawsze miałem swobodę podejmowania decyzji, bo rodzice nie wywierali na mnie presji, więc zdecydowałem się na grę dla Chorwacji. To wszystko. Gdy ogłosiłem decyzję, koledzy [z Niemiec] napisali do mnie i próbowali mnie przekonać, żebym z nimi został. Chcieli negocjować, ale ostatecznie zaakceptowali moją decyzję. Zostaliśmy w przyjaznych stosunkach - powiedział Suver gazecie "Sportske Novosti".

Zmiana narodowych barw wiąże się z dużym ryzykiem? "Rakitić otrzymał groźby, a ty?"

Zmiana narodowych barw wiąże się z wieloma obowiązkami, o czym w ostatnim czasie z pewnością przekonał się Matty Cash. Obrońca Aston Villi uzyskał polskie obywatelstwo i został już powołany do reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że Suvera czeka podobna droga na Chorwacji, choć dziennikarze podkreślają, że przedtem może dojść do kilku nieprzyjemnych zdarzeń.

- Gdy Ivan Rakitić zdecydował się na grę dla Chorwacji, jego rodzina w Szwajcarii otrzymała groźby. A ty? - pytali dziennikarze, jednak 18-latek przyznał, że "nie doświadczył niczego negatywnego". Jakov Suver pojawił się już na październikowym zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Chorwacji, jednak nie mógł jeszcze zagrać w meczach z Rosją, Szwajcarią i Bułgarią. Najbliższą szansą na występ będzie miał od 10 do 16 listopada. Wtedy Chorwaci będą rywalizować o miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy.