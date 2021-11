Wnuk Rivaldo śpiewa polski hymn. "Gotowy do gry w narodowych barwach za kilka lat"

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Rivaldinho, syn legendarnego Rivaldo, trafił do ekstraklasy latem 2020 roku. Od tego czasu występuje w barwach Cracovii. Do Polski przyjechał wraz z rodziną i jak widać, bardzo szybko nauczył swojego syna Hymnu Polski. W mediach społecznościowych opublikował nagranie chłopca, na którym słychać, jak odśpiewuje Mazurka Dąbrowskiego. - Do 11 listopada będzie śpiewał perfekcyjnie - napisał pod nagraniem Rivaldinho.

Rivaldinho dodał jeszcze hashtagi, w których wykazał swoją dumę. Syn brazylijskiego napastnika ma perfekcyjnie znać hymn Polski do dnia Święta Niepodległości, a więc na doszlifowanie pozostało mu już kilka dni. Być może wtedy Rivaldinho ponownie pochwali się umiejętnościami potomka

Rivaldinho nauczył syna Hymnu Polski. Brazylijczyk zaskakuje kibiców

Bardzo duża grupa osób, która widziała nagranie, zareagowała na nie pozytywnie. "Niesamowity chłopak", "Cudne", "Szacunek", "Gotowy do gry w narodowych barwach za kilka lat" - czytamy w komentarzach pod filmem. "Brawo Riva! Pamiętaj, najbliższy mecz jest dla nas niezwykle ważny" - dodał jeden kibiców nawiązując do najbliższego starcia Cracovii z Wisłą Kraków.

W niedzielę odbędą się znane już całej Polsce debry Krakowa. Obie drużyny rywalizują ze sobą od kilkudziesięciu lat, jednak to Cracovia czeka na wygraną od 2019 roku. W ostatnich czterech meczach Wisła odniosła jedno zwycięstwo, a dwa mecze zakończyły się remisem. Wygrana w najbliższym starciu pozwoliłaby Cracovii przybliżyć się do najlepszej piątki ekstraklasy. Wisła Kraków z kolei potrzebuje trzech punktów, aby uciec od strefy spadkowej. 13-krotny mistrz Polski zajmuje 14. miejsce w tabeli.

Rivaldinho w zespole z Krakowa rozegrał 37 meczów, jednak nie strzelił w tym czasie zbyt wielu goli. Na swoim koncie ma zaledwie dwa trafienia i dwie asysty. W tym sezonie wystąpił pięciokrotnie w ekstraklasie, trzykrotnie w trzecioligowych rezerwach oraz jedno spotkanie w Pucharze Polski. Zdobył jedną bramkę. Kontrakt Brazylijczyka z klubem obowiązuje do 2023 roku.