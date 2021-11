Franciszek Smuda wypunktował Wieczystą. Zabrał głos po brutalnej weryfikacji w Pucharze Polski

Do tej pory trudno było ocenić realny poziom Wieczystej. A to dlatego, że \w rozgrywkach IV ligi grupy małopolskiej zespół z Krakowa nie ma praktycznie żadnej konkurencji, wygrywając mecz za meczem, mając w składzie m.in Sławomira Peszkę czy też Radosława Majewskiego. Po 16 kolejkach ma na koncie aż 15 zwycięstw i zaledwie jeden remis i prowadzi z 46 punktami na koncie, wyprzedzając aż o dziewięć punktów drugi w tabeli zespół, Wiślanie Jaśkowice. Weryfikacją dla drużyny trenera Franciszka Smudy miały być derby Krakowa z drugoligową Garbarnią. I była to weryfikacja. Brutalna weryfikacja. Garbarnia rozbiła Wieczystą aż 5:0 i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski.

- W zespole Garbarni może było więcej wiary niż u nas. Widać było u nich pewność siebie. Podeszli do tego w ten sposób, że nie można odpaść z czwartoligowcem. Cóż, musimy koncentrować się na dalszej budowie zespołu. Teraz czas na poprawki i walkę o awans do trzeciej ligi - serwis "Interia" cytuje Franciszka Smudę.

- Nie można walić pięścią w stół, tylko trzeba spojrzeć na mecz realistycznie. Rywale byli lepsi, wykorzystali nasze wszystkie błędy i teraz trzeba się zastanowić co dalej. U jednego zawodnika da się pewne rzeczy poprawić, a u drugiego już nie. W takim momencie trzeba zachęcić do dalszej gry i koncentracji, by nie skończyło się blamażem. Nie gramy na takim poziomie jak nasi rywale i nie mamy ogrania z takimi przeciwnikami. Naszym ligowym rywalom szybko strzelamy bramki i na tym się kończy. Gdyby nasz zespół był w drugiej lidze, to spotkanie wyglądałoby inaczej - zaznacza Smuda.

Jak wygląda sytuacja Garbarni?

A dla zespołu Musiała było to czwarte z rzędu zwycięstwo, licząc z rozgrywkami II ligi, gdzie ostatnio pokonali kolejno: KKS Kalisz (3:1), Chojniczankę (3:1) i Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2:1). Garbarnia Kraków w tabeli II ligi zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, dające awans do baraży. W 15 meczach zgromadził 23 punkty.