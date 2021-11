FIFA podejmuje decyzję ws. gry Matty'ego Casha dla Polski. Dokumenty gotowe

Powołanie Matty'ego Casha przez Paulo Souse na listopadowe mecze eliminacyjne z Andorą i Węgrami nie jest ostatnim krokiem, jaki 24-latek musi wykonać przed debiutem w biało-czerwonych barwach. Aby mogło się to stać, zawodnik musi dopełnić jeszcze szereg formalności.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół powołania Casha. Polska może stracić wielkie talenty [SEKCJA PIŁKARSKA #93]

To był najważniejszy mecz w historii Wieczystej. Ekipa Smudy upokorzona

PZPN wysyła pismo do FIFA ws. Matty'ego Casha

PZPN posiada już niemal wszystkie wymagane dokumenty. W poniedziałek do siedziby federacji dotarło zaświadczenie z Anglii, w którym zapewniono, że Matty Cash w przeszłości nie grał w tamtejszych reprezentacjach. We wtorek 24-latek odebrał z kolei tymczasowy paszport, który uzupełni dokumentację w chwili, gdy PZPN wyśle pismo do FIFA.

Interia informuje, że PZPN otrzymał zaświadczenie nie od The Football Association, a od Aston Villi. Klub z Birmingham mocno przyczynił się do tego, że odpowiedź Anglików była tak szybka. W cały proces zaangażowała się szefowa departamentu administracji "The Villans" Sharon Barnhurst, która osobiście skontaktowała się z przedstawicielami FA.

Media: PZPN zapłacił za proces Zbigniewa Bońka kilkaset tysięcy złotych

Wśród dokumentów, jakie PZPN ma złożyć do FIFA - a o czym informuje Interia - znajdują się również m.in. oświadczenie Casha o chęci gry w reprezentacji Polski oraz skan paszportu jego babci, Janiny Kalisiewicz. Ostatnim wymaganym dokumentem jest potwierdzenie obywatelstwa, które PZPN-owi dostarczy ambasada. Jeśli uda się dopiąć wszystkie szczegóły we wtorek, tego samego dnia FIFA otrzyma wszystkie wymagane dokumenty i wtedy podejmie oficjalną decyzję ws. gry Casha dla Polski - która powinna być formalnością.