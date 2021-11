Zapytaliśmy dziennikarzy z całego świata, kto wygra Złotą Piłkę. Totalna deklasacja!

25 października zakończyło się głosowanie elektorów Złotej Piłki. Nazwisko zwycięzcy poznamy 29 listopada na gali "France Football" w Paryżu. Zapytaliśmy dziennikarzy z całego świata, którzy nie biorą udziału w plebiscycie francuskiego magazynu, na kogo oddaliby głos, gdyby mogli wskazać zdobywcę Złotej Piłki. Każdy z naszych rozmówców wskazał po pięciu najlepszych jego zdaniem piłkarzy 2021 roku, a wielu podzieliło się także z nami krótkim komentarzem.

W głosowaniu wzięło udział 54 dziennikarzy reprezentujących wszystkie kontynenty. Aż 20 z nich postawiło na pierwszym miejscu Roberta Lewandowskiego, 13 Leo Messiego, a ośmiu na Jorginho.

Robert Lewandowski - 21 pierwszych miejsc

Leo Messi - 13

Jorginho - 8

Karim Benzema - 6

Mohamed Salah - 4

N’Golo Kante, Kevin De Bruyne - po 1

W głosowaniu przyjęliśmy następującą punktację za każdy głos dziennikarza: 1. miejsce - 5 pkt, 2. miejsce - 4 punkty, 3. miejsce - 3 punkty, 4. miejsce - 2 punkty oraz 5. miejsce - 1 punkt. Tak prezentują się ostateczne wyniki:

Robert Lewandowski 201 pkt Leo Messi 149 pkt Jorginho 109 pkt Karim Benzema 94 pkt Mohamed Salah 49 pkt N’Golo Kante 42 pkt Cristiano Ronaldo 35 pkt Erling Haaland 22 pkt Kevin De Bruyne 18 pkt Kylian Mbappe 14 pkt Edouard Mendy 10 pkt Gianlugi Donnarumma, Rubén Dias, Romelu Lukaku - po 9 pkt Giorgio Chiellini, Federico Chiesa - po 4 pkt Sadio Mane, Harry Kane - po 3 pkt Neymar, Łukasz Piszczek, Luka Modrić - po 2 pkt Patrick Schick, Bukayo Saka, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Nicolo Barella - po 1 pkt

Najbardziej szokująca była opinia dziennikarza z Zambii. W top 5 nie zmieścił Roberta Lewandowskiego, Leo Messiego, Karima Benzemy ani Jorginho - głównych faworytów do nagrody. Na pierwszym miejscu wskazał Mohameda Salaha, a na piątym Bukayo Sakę z Arsenalu Londyn.

Tak prezentują się poszczególne głosy naszych rozmówców:

Phil Goodlad, BBC Scotland, Szkocja

Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Luka Modrić Leo Messi

Paul Grech, "Cultured Football", Malta

Jorginho Rubes Dias Robert Lewandowski Mohamed Salah Romelu Lukaku

Chris Wathan, BBC Wales, Walia

Robert Lewandowski Jorginho Leo Messi Romelu Lukaku N’Golo Kante

"Jorginho może nie jest piłkarzem, który trafia na pierwsze strony gazet, ale odegrał kluczową rolę w zdobyciu dwóch największych nagród w europejskim futbolu reprezentacyjnym i klubowym. Jeśli chodzi o indywidualne dokonania, trudno nie zwrócić uwagę na Roberta Lewandowskiego. Jego bramki dają zwycięstwa Bayernowi, dały też nadzieję Polsce na wyjście z grupy Euro 2020. Mam świadomość, że wygrać może Leo Messi, jego wspaniały talent zawsze zasługuje na uznanie, ale Lewandowskiego i jego zabójczą skuteczność trzeba docenić".

Aidan Fitzmaurice, „Irish Independent", Irlandia

Robert Lewandowski Ngolo Kante Giorgio Chiellini Mohamed Salah Romelu Lukaku

"Łatwo jest przyznawać nagrody zawodnikom, którzy zdobywają główne trofea (Euro 2020, Liga Mistrzów), ponieważ mają wokół siebie najlepszych graczy na świecie. Jednak naprawdę najlepsi piłkarze ciągną za sobą kolegów z drużyny. Dlatego, mimo że Polska odniosła sukcesu podczas mistrzostw Europy, uważam, że należy wyróżnić Roberta Lewandowskiego. Pokazał podczas Euro jak ważny jest dla reprezentacji. Do tego strzelił ponad 50 goli dla Bayernu. Polska i Bayern mają szczęście mogą korzystać z Lewandowskiego, który jest z wiekiem coraz lepszy".

Flavio Azzaro, freelancer, Argentyna

Robert Lewandowski Leo Messi Cristiano Ronaldo: Kylian Mbappe Erling Haaland

"Po fantastycznym 2020 roku Robert Lewandowski utrzymuje się na najwyższym poziomie. To dziś piłkarz kompletny, który zasługuje wreszcie na Złotą Piłkę".

Juraj Berzedi, Sportnet, Słowacja

Jorginho Robert Lewandowski Leo Messi Cristiano Ronaldo Karim Benzema

"Pomocnicy i obrońcy nie mają łatwo w takich plebiscytach jak Złota Piłka. Mimo to najbardziej wyróżniłem Jorginho. Miał znaczący wkład w zwycięstwa Chelsea w Lidze Mistrzów oraz Włoch w Euro 2020. Jest mózgiem zespołu, odpowiedzialnym w obronie i ataku. Z kolei Robert Lewandowski miał pecha, że w zeszłym roku nie przyznano Złotej Piłki, którą pewnie wygrałby bezkonkurencyjnie. W 2021 był znakomity, ale z Bayernem zakończył Ligę Mistrzów na ćwierćfinale, a z reprezentacją Polską podczas mistrzostw Europy nie sprawił niespodzianki".

Jaroslav Plasil, Radiozurnal Sport, Czechy

Jorginho Federico Chiesa Leo Messi Robert Lewandowski Patrik Schick

"Postawiłbym na Roberta Lewandowskiego, który w Lidze Mistrzów miał pecha - nie mógł zagrać w ćwierćfinale z powodu kontuzji, a Bayern nie dał sobie rady bez niego".

Amr Fahmy, Bein Sports, Egipt

Karim Benzema Robert Lewandowski Mohamed Salah Jorginho Romelu Lukaku

"Na nagrodę zasłużył Karim Benzema. Przez cały rok grał wspaniale w barwach Realu. Odbudował pozycję napastnika we współczesnym futbolu. Był filarem reprezentacji Francji w finałowym turnieju Ligi Narodów".

Vadim Skichko, Megogo, Ukraina

Robert Lewandowski N'Golo Kante Lionel Messi Karim Benzema Giorgio Cheillini

"Już rok temu Lewandowski powinien otrzymać Złotą Piłkę. Przykro mi, że tak się nie stało. Ale rok 2021 też była dla niego udany. Strzelał w Lidze Mistrzów, Euro 2020, eliminacjach mistrzostw świata. Pobił rekord Gerda Muellera. Jest w życiowej formie. Nie został mistrzem Europy, nie wygrał Ligi Mistrzów, ale i tak miał fantastyczny sezon. Pamiętam, jak w 2004 r. Złotą Piłkę otrzymał Andrej Szewczenko, chociaż był tylko mistrzem Włoch i najlepszym strzelcem Serie A. Nagrody nie zdobył wtedy ani zawodnik Porto, triumfatora Ligi Mistrzów, ani reprezentacji Grecji, która wygrała mistrzostwa Europy".

Ingmars Jurisons, MVP, Łotwa

Leo Messi Erling Haaland Kylian Mbappe Gianluigi Donnarumma Robert Lewandowski

"Nagrodę powinien zdobyć Leo Messi. Był niesamowity w koszulce Barcelony, nie można go winić za błędy klubu. Wygrał Copa America z Argentyną, udowodnił już swoje umiejętności w PSG. Wyboista droga, ale wciąż fantastyczny rok".

Mohamed Dek Abdalla, SBC Somali TV, Somalia

Jorginho Leo Messi Robert Lewandowski N’Golo Kante Kylian Mbappe

Kennedy Gondwe, BBC Africa, Zambia

Mohamed Salah Edouard Mendy Sadio Mane Kylian Mbappe Bukayo Saka

Mehluli Sibanda, freelancer, Zimbabwe

Karim Benzema Cristiano Ronaldo Jorginho Robert Lewandowski Mohamed Salah

"Najlepszy był dla mnie Karim Benzema. Strzelił 30 goli we wszystkich rozgrywkach w zeszłym sezonie na poziomie klubowym. Miał hipnotyzujący powrót do reprezentacji Francji, zdobył cztery bramki na Euro 2020, poprowadził kraj do triumfu w Lidze Narodów. Niewiele gorsi od Benzemy byli Ronaldo czy Robert Lewandowski. Ten drugi rok temu zasłużyłby na Złotą Piłkę, w tym roku już nie".

Uri Levy, Baba Gol, Izrael

Mohamed Salah Jorginho Robert Lewandowski Karim Benzema Lionel Messi

"Dla mnie Salah był najlepszym piłkarzem świata przez większość 2021 roku. Złota Piłka dla Egipcjanina!"

Michael Burgess, „New Zealand Herald", Nowa Zelandia

Leo Messi Robert Lewandowski Kylian Mbappe Jorginho Karim Benzema

"Najlepszym piłkarzem świata był w tym roku Leo Messi. Nie tylko za sam fakt, że wygrał Copa America, ale też ze względu na sposób, w jaki to uczynił. Zdominował ten turniej, miał najwięcej goli i asyst. Był też najlepszym piłkarzem słabnącej Barcelony, a jej obecne problemy pokazują, jak wiele znaczył. Messi może nie był w tym roku tak wybitny jak sześć czy siedem lat temu, ale dzisiejszy Messi jest wciąż lepszy od pozostałych piłkarzy na świecie".

Sven Claes, freelancer, Belgia

Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kevin De Bruyne Karim Benzema

"Dla mnie to Robert Lewandowski zdobywa trofeum z rocznym opóźnieniem. Polski napastnik był oszałamiający w zeszłym sezonie i nigdy nie przestał strzelać, a pamiętajmy, że ma już 33 lata. Podium uzupełniają Messi za występy z Argentyną w Copa America oraz Ronaldo".

Gian Chansrichawla, Football Tribe Asia, Tajlandia

Leo Messi Jorginho Robert Lewandowski Ruben Dias Erling Haaland

Haris Mrkonja, N1, Bośnia i Hercegowina

Jorginho Mohamed Salah Robert Lewandowski Erling Haaland Kevin De Bruyne

"Robert Lewandowski - czy istnieje rekord, którego ten człowiek jeszcze nie pobił? Został okradziony ze Złotej Piłki w zeszłym roku, gdy trofeum nie zostało przyznane. Wraz z Mohamedem Salahem są moimi ulubionymi piłkarzami. Myślę, że obaj nie byli nigdy bliżej Złotej Piłki niż teraz. Wielkie szanse ma też Jorginho".

David Isabirye, Kawowo Sports, Uganda

Robert Lewandowski Lionel Messi N’Golo Kante Cristiano Ronaldo Jorginho

Hrach Khachatryan, VBETnews, Armenia

Robert Lewandowski Leo Messi Jorginho Kevin De Bruyne Gianluigi Donnarumma

"Myślę, że Lewandowski cieszyłby się ze swojej pierwszej Złotej Piłki już rok temu, gdyby nie odwołano plebiscytu. Nikt nie zasłużył na nagrodę bardziej niż Lewandowski. Od lat imponuje konsekwencją i regularnością. Stale udowadnia, że jest najlepszy na pozycji napastnika".

Theres Stromberg, SportExpressen, Szwecja

Lionel Messi Robert Lewandowski Jorghinho N’Golo Kanté Karim Benzema

"Messi nosił Barcelonę na plecach w zeszłym sezonie i strzelił 30 goli w lidze bez większej pomocy zespołu. Zdobył też to, czego zawsze mu brakowało - wielki tytuł z reprezentacją. Z tego powodu trudno mi postawić przed nim jakiegokolwiek innego piłkarza".

Salva Saldaña, TV Max 9, Panama

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski Karim Benzema Jorginho

Ishaq Chebli, DZfoot, Algieria

Robert Lewandowski Karim Benzema Edouard Mendy Leo Messi Kylian Mbappe

Tom Middler, The Other Bundesliga, Austria

N’Golo Kante Leo Messi Robert Lewandowski Mohamed Salah Lautaro Martinez

"Stawiam na N'Golo Kante. Być może jest najlepszym piłkarzem z tych, których można wrzucić do kategorii »niedocenianych«. Był imponujący już w Leicester, a w Chelsea jeszcze się rozwinął, doprowadzając zespół do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Już z tego powodu powinien to być jego rok".

Ahmed Adala, Radio Mosaïque FM, Tunezja

Karim Benzema Robert Lewandowski Mohamed Salah Cristiano Ronaldo Jorginho

"Dlaczego stawiam wyżej Benzemę od Lewandowskiego? Polak zasłużył na Złotą Piłkę w zeszłym roku, bo wygrał wszystko, co mógł i pobił kilka rekordów. Ale w tym roku Benzema zrobił różnicę i zwyciężył w Lidze Narodów ze swoją reprezentacją, doszedł do 1/8 w Euro 2020 i zaliczył wiele fantastycznych występów w Realu Madryt".

Dragan Cica, Sportklub, Serbia

Robert Lewandowski Jorginho Erling Haaland Karim Benzema Ruben Dias

"Wybieram Lewandowskiego, bo przestał być tylko strzelcem, stał się prawdziwym liderem. Wiele sił inwestuje w pracę dla drużyny, jest wzorem dla młodszych kolegów. Jego osiągnięcia są imponujące. Z roku na rok jest coraz lepszy i zdaje się, że jeszcze daleko do zakończenia tej historii".

Filip Buduru, Romanian Football, Rumunia

Leo Messi Robert Lewandowski Karim Benzema Jorginho Kevin De Bruyne

"Siódma Złota Piłka dla Leo Messiego wydaje się być nieunikniona. Niestety nie zdobył żadnych większych nagród z Barceloną w tym roku, ale indywidualnie zasługuje na docenienie. Walka będzie jednak zaciekła, blisko Messiego będą Robert Lewandowski i Karim Benzema".

Aivaras Katutis, lrt.lt, Litwa

Lionel Messi Karim Benzema Mohamed Salah Jorginho Robert Lewandowski

"Wręczyłbym nagrodę Benzemie, ale nie zdobył on żadnego ważnego trofeum i dlatego wybieram Messiego. Nadal uważam, że Argentyńczyk jest najlepszy na świecie. Nie ma drugiego piłkarza z takim talentem jak Messi. Nowe życie bez Barcelony nie jest dla niego łatwe, ale mimo to nadal strzela gole, wygrał Copa America. Dopóki Messi gra w piłkę, nie będzie lepszego zawodnika od niego".

Umberto Chiariello, Radio Punto Nuovo, Włochy

Leo Messi Robert Lewandowski Jorginho Gianluigi Donnarumma Erlig Haaland

Gustavo Peralta Coello, Peru, ESPN Peru

Karim Benzema Cristiano Ronaldo Leo Messi Kylian Mbappé Erling Haaland

"Myślę, że to musi być rok Benzemy, który przez długi czas był w cieniu Messiego i Ronaldo. Ostatnie miesiące sprawiły, że Argentyńczyk i Portugalczyk nie są już tak skuteczni jak kiedyś, a to pozwoliło wreszcie docenić umiejętności strzeleckie, techniczne i taktyczne Benzemy. To napastnik kompletny".

Salvador Hicar, freelancer, Paragwaj

Robert Lewandowski Lionel Messi Erling Haaland Neymar Kylian Mbappe

Juan Arango, freelancer, Kolumbia

Robert Lewandowski Karim Benzema Leo Messi N’Golo Kante Jorginho

"Tylko Robert Lewandowski zasługuje na nagrodę. To najlepszy piłkarz ostatnich dwóch lat i nie ma co do tego żadnych wątpliwości".

Adam Nuhu, ghanasoccernet.com, Ghana

Mohamed Salah Robert Lewandowski Jorginho Harry Kane Leo Messi

"Salah błyszczy w Liverpoolu, wyrównał rekord Didiera Drogby jako najlepszego afrykańskiego strzelca w Premier League. Był także najskuteczniejszym piłkarzem w Premier League w zeszłym sezonie, pomimo słabszej gry jego drużyny".

Mohamed Ibrahim Momand, AIPS Media, Afganistan

Jorginho Robert Lewandowski Lionel Messi Kevin De Bruyne Harry Kane

Thierry Boon, NOS Sport, Holandia

Robert Lewandowski N’Golo Kante Kevin De Bruyne Leo Messi Bruno Fernandes

"Gerd Müller to legenda. Jego rekord 40 goli w Bundeslidze był szalony. To wciąż szaleństwo. Ale to, co osiągnął Robert Lewandowski, zdobywając 41 bramek, to po prostu… zaniemówiłem. Polak jest maszyną i jednym z największych napastników wszech czasów. Dajmy mu Złotą Piłkę jako hołd dla jego niesamowitej kariery".

Romain Poujaud, RMC Sport, Francja

Karim Benzema Jorginho Robert Lewandowski Lionel Messi Gianluigi Donnarumma

Elvar Geir Magnússon, fótbolti.net, Islandia

Lionel Messi Robert Lewandowski N‘Golo Kante Jorginho Erling Haaland

Adam Haraszti, Sport1 TVHU, Węgry

Kevin De Bruyne Robert Lewandowski Jorginho Romelu Lukaku Nicolo Barella

Rik Sharma, „Sport", Hiszpania

Robert Lewandowski Lionel Messi Mohamed Salah Karim Benzema N’Golo Kante

"Myślę, że Robert Lewandowski zasługuje na nagrodę w tym roku. Częściowo dlatego, że powinien był wygrać w zeszłym roku, gdy plebiscyt odwołano, a częściowo dlatego, że wciąż jest w rewelacyjnej formie i jest najlepszym napastnikiem na świecie. Nie sądzę, żeby był to dobry rok dla Lionela Messiego, mimo że dobrze zaczął go z Barceloną".

Kevin Barrantes, freelancer, Honduras

Robert Lewandowski Lionel Messi Karim Benzema N’Golo Kante Erling Haaland

Jessica Jean, Infosport Haiti, Haiti

Lionel Messi Jorginho Karim Benzema Edouard Mendy Robert Lewandowski

Veronik Istrefaj, PanoramaSport, Albania

Robert Lewandowski Lionel Messi Kevin De Bruyne Karim Benzema Erling Haaland

Metodi Shumanov, „The Guardian", Bułgaria

Karim Benzema Robert Lewandowski Jorginho Romelu Lukaku Gianluigi Donnarumma

"Mimo że Włochy wygrały Euro 2020 w tym roku nie sądzę, aby we włoskim zespole znalazł się naprawdę wyróżniający się piłkarz. Dlatego umieściłem Jorginho dopiero na trzecim miejscu, bo zdobył ponadto Ligę Mistrzów z Chelsea. Dla mnie jednak największe brawa należą się Benzemie i Lewandowskiemu. Zwłaszcza Francuzowi, który był jednocześnie wybitnym strzelcem i rozgrywającym Realu Madryt".

Pedro Barata, Expresso, Portugalia

Leo Messi Robert Lewandowski Karim Benzema Jorginho Romelu Lukaku

"W tym roku nie było wyraźnego faworyta do Złotej Piłki. Moim zdaniem Leo Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie od 12-13 lat i w tym roku też był fantastyczny. Teraz łatwo o tym zapomnieć, ale przez kilka miesięcy 2021 roku Barcelona grała naprawdę dobrze, z Messim jako liderem".

David Lemos, RTS, Szwajcaria

Jorginho Leo Messi Robert Lewandowski Ruben Dias Mohamed Salah

"Chelsea nie była faworytem Ligi Mistrzów, Włochy nie były faworytami Euro. Obie drużyny zwyciężyły dzięki zespołowości, w obu przodował Jorginho. Włoski pomocnik jest kwintesencją tego, o co chodzi w piłce nożnej: szybki na boisku z piłką i bez piłki, precyzyjny, rozpoczynał każdy atak zespołu. Prawdziwy lider, który sprawia, że wszyscy koledzy z drużyny stają się lepsi".

Artur Petrosyan, ESPN, Rosja

Mohamed Salah Karim Benzema Erling Haaland N’Golo Kante Edouard Mendy

Stephan Uersfeld, ntv.de, Niemcy

Robert Lewandowski Lionel Messi Jorginho Łukasz Piszczek Giorgio Chiellini

"Właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że jego wiek w końcu zacznie mu przeszkadzać, Lewandowski dał show, którego wcześniej nie widziano w historii Bundesligi. Nie tylko pobił rekord wszech czasów Gerda Mullera, ale zrobił to w wielkim stylu okazując szacunek zmarłemu niemieckiemu piłkarzowi. Lewandowski miał kolejny wybitny rok i po odwołaniu plebiscytu w 2020 roku powinien wreszcie zostać doceniony za to, kim jest: jednym z największych piłkarzy. Aczkolwiek moim zdobywcą Złotej Piłki jest Łukasz Piszczek. Wzorowa kariera w Borussii Dortmund, z którą na koniec zdobył Puchar Niemiec. Piszczek zasługuje na wszelkie pochwały".

Sungmo Lee, freelancer, Korea Południowa

Robert Lewandowski N’Golo Kante Leo Messi Karim Benzema Kylian Mbappe

Adrian Richvoldsen, Nettavisen, Norwegia

Robert Lewandowski Karim Benzema Lionel Messi. Cristiano Ronaldo Jorginho

Dim Christofidellis, sport24.gr, Grecja

Jorginho N’Golo Kante Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Gianluigi Donnarumma

Oma Akatugba, Oma Sports, Nigeria

Leo Messi Robert Lewandowski Karim Benzema Jorginho Mohamed Salah

Paulina Benavente, freelancer, Meksyk

Robert Lewandowski Karim Benzema Jorginho Cristiano Ronaldo Gianluigi Donnarumma

Ayoub Basrii, freelancer, Maroko

Lionel Messi Karim Benzema Robert Lewandowski Jorgingo N’Golo Kante

"Dlaczego nie przyznałbym Złotej Piłki Lewandowskiemu? Miał wspaniały rok, ale brakowało mu wielkiego trofeum, w przeciwieństwie do 2020 r. Jego rekordy strzeleckie z pewnością uplasują go w pierwszej trójce. Będzie ciasno między nim a Leo Messim i Karimem Benzemą. Nagrodę wręczyłbym jednak Messiemu, bo był najlepszym piłkarzem Barcelony i Argentyny w ostatnich 12 miesiącach".

Mihovil Topić, Telesport, Chorwacja

Robert Lewandowski Lionel Messi Karim Benzema Jorginho Mohamed Salah

"Dla mnie wybór Lewandowskiego jest oczywisty. Był wspaniały przez cały rok, bez słabych momentów. Jest nie tylko doskonałym strzelcem, ale też liderem całego Bayernu. Messi to Messi i zasługuje na drugie miejsce, Benzema zaś pokazał, ile poświęcał się w erze Ronaldo, a dziś to on został liderem Realu".