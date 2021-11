Dramatyczne sceny w lidze norweskiej. Zawodnik padł na murawę, trzeba było go reanimować

Zdarzenie miało miejsce w 12. minucie meczu. Emil Palsson nagle upadł na murawę i tylko szybko udzielona pierwsza pomoc sprawiła, że piłkarz przeżył. Islandczyk został natychmiastowo przewieziony do szpitala, gdzie przejdzie badania oraz pierwszy etap leczenia.

"Emil Palsson miał zatrzymanie akcji serca w 12. minucie gry. Palsson został pomyślnie reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala Haukeland w celu dalszych badań i leczenia" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Dramatyczne sceny w norweskiej 2. lidze

- Palsson żyje i jest badany w najlepszych rękach w szpitalu Haukeland. Prawdopodobnie nie będzie więcej informacji w poniedziałek wieczorem. Spodziewam się, że we wtorek rano dowiemy się więcej - przekazał Geir Inge Heggestad, kierownik zespołu Sogndal.

Mecz został przerwany i przełożony na inny termin. W momencie mrożącego krew w żyłach zdarzenia Sogndal prowadził 1:0 ze Stjordals Blink.

Palsson zawodnikiem Sogndal jest od tego roku, gdy trafił do klubu na wypożyczenie z ekstraklasowego, norweskiego klubu Sarpsborg 08. W obecnym sezonie piłkarz zagrał w 24 meczach, w których miał jedną asystę (w Norwegii gra się systemem wiosna - jesień).

Podobne wydarzenie miało w czerwcu tego roku, gdy w trakcie meczu mistrzostw Europy zasłabł Duńczyk, Christian Eriksen. Mimo że od tamtego wydarzenia minęło już kilka miesięcy, a piłkarz został dokładnie zbadany i jest po operacji, to na razie nie wrócił do gry i nie ma szans, by stało się to w Serie A. Jego klub - Inter Mediolan - wydał w ubiegłym tygodniu oświadczenie, w którym stwierdził, że według włoskich przepisów piłkarz nie może grać wyczynowo w piłkę nożną. W innych krajach przepisy są bardziej liberalne.