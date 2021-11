Patrice Evra po latach wyznał prawdę. Człowiek, który miał być wzorem, zgotował mu piekło. "Muszę z tym żyć"

"Dyrektor, wierząc, że śpię, wszedł do mojego pokoju, włożył ręce pod kołdrę i chciał mnie dotknąć. Czułem, co się dzieje, więc chciałem go odepchnąć, uderzyć. Ale bardzo się bałem. Wszystko trwało jakieś 10-15 minut. To było jak walka. On nie żartował, chciał ściągnąć mi spodnie. W ciemności nie padły żadne słowa, ale on dotykał się i był tym wszystkim podniecony" - już na początku swojej biografii pisze były zawodnik m.in. Manchesteru United i reprezentacji Francji, Patrice Evra.

Były obrońca zdecydował się zdradzić najpilniej strzeżony sekret swojego życia. Evra, który w wieku 13 lat mieszkał w domu dyrektora szkoły, do której chodził, był wykorzystywany seksualnie. Francuz nie mieszkał we własnym domu, by zaoszczędzić czas na długich podróżach do szkoły. To miało pomóc mu w karierze piłkarza.

Evra trafił do dyrektora szkoły, który miał być jego opiekunem i wzorem do naśladowania. Ostatecznie człowiek ten zgotował mu największe piekło w życiu. Evra długo nie podzielił się tą historią. Nawet z najbliższymi. W końcu przełamał się i opowiedział o wszystkim swojej narzeczonej. Matka byłego piłkarza dowiedziała się o wszystkim niedawno. Evra postanowił pojechać do Paryża i opowiedzieć jej o tym, by wszystkiego nie dowiedziała się z książki.

- To był dla mnie bardzo trudny moment. Mama oczywiście była zdruzgotana. Wszystko było trudniejsze, tym bardziej że musiałem o wszystkim opowiedzieć jeszcze braciom i siostrom oraz kilku najbliższym przyjaciołom. Chciałem być fair - powiedział Evra w rozmowie z "The Times".

Szokujące wyznanie Patrice'a Evry

I dodał: - Pierwsze, co powiedziała mama, to: "jeśli ty go nie pozwiesz, to ja to zrobię. Jeśli jeszcze żyje, to zabiję go". Jest wiele wściekłości. Wiem, że moi bliscy zrobią teraz wszystko, by iść z nim do sądu. Ja schowałem to tak głęboko, że nie chciałem do tego wracać.

- Nie chcę, żeby ludzie czuli litość. To bardzo trudna sytuacja, bo matka nigdy nie spodziewa się, że usłyszy coś takiego od własnego dziecka. Mam 40 lat i dopiero teraz zebrałem się w sobie, by o tym opowiedzieć. Na początku mama mówiła, żebym nie umieszczał tego w książce. Ale tu nie chodzi o mnie, chodzi o inne dzieciaki. One nie mogą czuć wstydu.

Evra przyznał, że sprawa wróciła do niego już kilkanaście lat temu. Gdy Evra miał 24 lata i grał w AS Monaco, odebrał telefon od policji, która przesłuchała go w sprawie oskarżeń padających pod adresem dyrektora szkoły. Francuz przyznał jednocześnie, że im dłużej o tym myślał i do tego wracał, tym bardziej wszystkiemu zaprzeczał.

- Muszę z tym żyć i bardzo żałuję, bo mogłem pomóc wielu ludziom. Mam już jednak dość tej toksycznej męskości. Mój ojciec uważał, że płacz jest oznaką słabości. Ale tak nie jest. Straciłem brata, przyjaciół, ale nigdy nie płakałem. Kiedyś mama powiedziała mi, że to wszystko we mnie eksloduje. Miała rację - powiedział Evra.

I zakończył: - Chcę być przykładem i inspiracją, a nie ofiarą. Nie chcę wcielać się w rolę ofiary, chociaż prawda jest taka, że jestem ofiarą.