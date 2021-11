VAR anulował gola, wtedy do akcji wkroczyli kibice. Nawet piłkarze uciekali [WIDEO]

Niedzielne spotkanie w Porto Alegre było niezwykle ważne zarówno dla Gremio jak i Palmeiras. Gospodarze niespodziewanie bronią się w tym sezonie przed spadkiem i jak na razie nie idzie im to najlepiej. Przed tą kolejką drużyna z południa Brazylii zajmowała przedostatnie miejsce w tabeli ze stratą aż siedmiu punktów do bezpiecznego miejsca. Drużyna Palmeiras natomiast wciąż liczy się w walce o zajęcie pierwszego miejsca w tabeli. Piłkarze z Sao Paulo są już pewni awansu do Copa Libertadores, ale celują wyżej.

Wściekli kibice Gremio wtargnęli na murawę. Zdemolowali ekran VAR

Spotkanie na Arena do Gremio od samego początku miało bardzo wysoką temperaturę. Szczególnie napięta sytuacja była po stronie gospodarzy, a przede wszystkim na trybunach. Miejscowi kibice zdecydowanie nie są zadowoleni z tegorocznych wyników swojej drużyny, więc piłkarze z Porto Alegre są na cenzurowanym.

O dziwo spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęło się dla drużyny Gremio, która już w 11. minucie spotkania objęła prowadzenie dzięki trafieniu Diego Souzy. Niestety dla miejscowych w doliczonym czasie gry doszło do całkowitej katastrofy. Wtedy to Raphael Veiga wyrównał z rzutu karnego, ale jakby tego było mało, jeszcze przed przerwą zdobył drugą bramkę i do przerwy na tablicy wyników widniało 2:1 dla gości.

Napięcie na trybunach rosło, a do prawdziwego wybuchu doszło w 86. minucie. Bramkę wyrównującą dola gospodarzy zdobył Elias Alves, ale chwilę później ją anulowano, ponieważ dzięki systemowi VAR wychwycono spalonego. Kibice Gremio się wściekli, a na dodatek jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sytuację zaognił Breno, który ustalił wynik spotkania na 3:1 dla Palmeiras. Po ostatnim gwizdku więc miejscowi fani wybiegli na murawę i w pierwszej kolejności zdemolowali...ekran VAR. Zmusili w ten sposób także swoich piłkarzy do panicznej ucieczki do szatni.