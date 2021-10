Polak obronił rzut karny! Zatrzymał wicelidera. Pomogła mu kłótnia, kto ma strzelać?

Maksymilian Stryjek znów kapitalnie spisał się w meczu z Celtikiem Glasgow. Polski bramkarz był w stanie radzić sobie z atakami rywali. Tym samym jeszcze w 90. minucie spotkania utrzymywał się bezbramkowy remis. Wówczas jednak wszystko mogło się odmienić - w doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy.

I pytanie, jak kłótnia, do której doszło w polu karnym Livingston, wpłynęła na rozstrzygnięcie meczu. Początkowo do piłki podszedł Josip Juranović, który już dwukrotnie był w stanie pokonać bramkarzy rywali z 11 metrów. Piłkę jednak zabrał mu Georgios Giakoumakis, a jego strzał kapitalnie obronił Stryjek, ratując punkt dla swojego zespołu i zatrzymując Celtic Glasgow na jego stadionie.

Tym samym Stryjek już po raz trzeci, odkąd trafił do Szkocji rok temu, zatrzymał Celtic. Po raz drugi meczu Celtiku z Livingston zatrzymał się bezbramkowym remisem, a raz Livingston był w stanie wygrać 1:0.

W tabeli ligi szkockiej po 12 kolejkach na prowadzeniu znajduje się Rangers FC, które me aż cztery punkty przewagi nad Celtikiem. Trzecie Hearts traci już sześć "oczek" do lidera. Livingston znajduje się na 10. miejscu, mając 12 punktów. Nad przedostatnim Dundee F.C. ma dwa punkty przewagi, a ostatni Ross County traci aktualnie do zespołu Stryjka sześć punktów.