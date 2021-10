Wiadomo, gdzie Eriksen może kontynuować karierę. "Do niego należy decyzja"

Inter Mediolan przy okazji publikacji raportu finansowego za sezon 2020/2021 odniósł się do sytuacji zdrowotnej Christiana Eriksena. Klub ze stolicy Lombardii potwierdził, że pomocnik nie może kontynuować kariery we Włoszech, ale może nadal grać w piłkę w innym kraju. "Będzie to możliwe, jeżeli dopuszczają wznowienie aktywności" - napisał klub w oficjalnym komunikacie. Obecnie ze wszczepionym defibrylatorem gra m.in Daley Blind, występujący w Ajaksie Amsterdam.

REKLAMA

Zobacz wideo

Media: Christian Eriksen może grać dalej w Anglii. Ważne stanowisko federacji

Brytyjska gazeta "The Independent" skontaktowała się z angielską federacją (Football Association), aby dowiedzieć się, czy Christian Eriksen mógłby kontynuować karierę w Anglii. Odpowiedź FA okazała się twierdząca. "W tej sytuacji zachowana byłaby pełna poufność. Jeśli zawodnik zdecydowałby się na przerwanie grania, to zrobiłby to dla własnego bezpieczeństwa. Przeprowadzamy około 1500 przesiewowych badań serca rocznie i nigdy nie nałożyliśmy zakazu występów na piłkarza. Na podjęcie ryzyka musi zdecydować się sam zawodnik" - przekazała federacja.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Tym samym oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Christian Eriksen znów zagrał w Anglii. Pomocnik grał dla Tottenhamu w latach 2013-2020 i łącznie wystąpił w 305 oficjalnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Jak dotąd media głównie wspominały o możliwym powrocie Eriksena do Ajaksu Amsterdam. Dziennikarz Omar Hawwash informował w sierpniu tego roku, że zawodnik miał już poczynić pierwsze kroki w kierunku powrotu do klubu ze stolicy Holandii.

Christian Eriksen upadł na boisku w trakcie spotkania pomiędzy Danią a Finlandią na Euro 2020 z powodu zatrzymania akcji serca. Piłkarz Interu Mediolan był przez długi czas reanimowany na murawie przez lekarzy. Akcja ratowania życia przyniosła skutek, gdyż po kilkunastu minutach Eriksen był w stanie opuścić boisko na noszach. Pomocnik później przeszedł operację wszczepienia defibrylatora serca, który zapobiega potencjalnemu zgonowi przez wysyłanie impulsów elektrycznych.