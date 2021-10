Barbarzyński atak na sędziego! Najwyższa kara. "Nie zagra do końca życia"

Druzstevnik Trhoviste mierzył się ze Slavojem Kralovsky Chlmec. W trakcie spotkania doszło do różnicy zdań między sędzią a piłkarzami drużyny gospodarzy. Taka sytuacja to nie nowość na boiskach piłkarskich, jednak nikt nie spodziewał się uderzenia arbitra. Gdy Peter Pavlo schodził już do szatni podszedł do niego Adrian Bogar i niespodziewanie zamachnął się na sędziego.

Piłkarz atakuje sędziego. "Zawieszenie na 60 meczów. Najwyższa kara"

Na nagraniu widać, jak sędzia zalewa się krwią. Młody piłkarz z kolei podążał za arbitrem, jakby nic się nie stało. Wideo, na którym widać atak Bogara, bardzo szybko stał się popularny w sieci. Nie trzeba było więc długo czekać na reakcję słowackich władz. - Zawieszenie na 60 meczów to najwyższa możliwa kara. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia. Wszystkie granice zostały przekroczone - cytuje szefa komisji dyscyplinarnej Miroslava Urbana portal sportnet.sme.sk.

To nie koniec konsekwencji wyciągniętych wobec Bogara. Portal donosi również, że piłkarz "nie będzie grał dla Trhoviste do końca życia". - Otrzymał adekwatną karę, a może powinien dostać więcej. Jeśli jeszcze kiedykolwiek będzie kopał piłkę, to tylko w innej gminie. On skończył z nami na dobre. Myśleliśmy o tym, żeby całkowicie zlikwidować całą drużynę, ale to nie byłoby w porządku wobec innych chłopców, którzy są porządni - powiedział Vladimir Koba, prezes TJ FK Druzstevník Trhoviste.

Prezes klubu mimo to odbył rozmowę z resztą zespołu informując, że jeżeli tego rodzaju sytuacja się powtórzy, to rozwiąże drużynę. - Nie wszyscy nasi nastolatkowie są źli. Chodzi o trzech - czterech niedostosowanych, którzy od czasu do czasu się zamieniają. Ci, którzy z nimi nie mieszkają, myślą, że są święci. Ale nie zawsze tak jest. Opiekowaliśmy się chłopcem, który to zrobił, odkąd skończył sześć lat, ale taka droga na skróty jest niewybaczalna - dodał Koba.