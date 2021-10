Burza o Podolskiego. "Stuknijmy się w ten pusty łeb. To my Polacy tak mamy"

Wystąpił w dziewięciu meczach, w trzech rozegrał pełne 90 minut, trzy opuścił z powodu urazu oraz w czterech nie został powołany do składu meczowego. W sumie wylicza się, że Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze spędził na boisku 561 minut (wliczając mecze towarzyskie), ale nie strzelił ani jednego gola. Część kibiców i ekspertów jest niezadowolona z takiego wyniku, ponieważ po napastniku tego kalibru spodziewała się zdecydowanie więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo

- Najpierw był nieprzygotowany i trener Jan Urban, ale też sam piłkarz, nie chcieli ryzykować. Później miał kontuzję, w Niemczech trafił na kwarantannę i nie mógł trenować z drużyną. To wszystko widać na boisku - mówił m.in. Radosław Majdan, ekspert Canal+ Sport. Jednak znajdą się też ci, którzy będą bronić postawy napastnika.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

- Takie komentarze nie są uzasadnione, ale czy pan się dziwi, że coś takiego ma miejsce? Przecież to my Polacy tak mamy. To z reguły jest tak, że wszyscy wiedzą najlepiej, o dziennikarzach nie wspominając. W Polsce nie ma nic lepszego, jak obniżanie wartości czyjejś pracy. Ja z czymś takim spotykam się na co dzień - powiedział Jacek Grembocki w rozmowie z dziennikiem "Sport".

Lukas Podolski "to pan piłkarz". Niemiec przełamie się w kolejnych meczach Górnika Zabrze?

Jacek Grembocki w przeszłości występował m.in. w barwach Górnika Zabrze. Można go było oglądać także na boiskach w Niemczech - podobnie jak Podolskiego. - Do kogoś takiego jak Podolski nie mogę się jednak porównać, bo to człowiek, który osiągnął szczyt światowego futbolu - podkreślał w wywiadzie siedmiokrotny reprezentant Polski.

- Podolski to pan piłkarz! Jeżeliby byłby Anglikiem, to już pewnie miałby tytuł szlachecki. Niestety u nas wychodzi to polskie piekiełko na każdej płaszczyźnie. Nie chcę mówić, że jestem Europejczykiem, bo jestem. Jeździłem w tej ciemnej komunie na zagraniczne wyjazdy czy to z poszczególnymi reprezentacjami czy to z Górnikiem, w którym przecież przez tyle lat występowałem. Ja szanuję osiągnięcia ludzi, bo wiem jak ciężko coś wyszarpać. Sam coś osiągnąłem, choć może nie aż tak wiele, bo mogłem więcej i jako piłkarz i trener, ale coś tam jednak w dorobku mam - dodał Grembocki.

- Brzydko i ostro powiem, stuknijmy się w ten pusty łeb, ci co takie rzeczy o nim piszą! Stuknijmy się! - powtarzał były piłkarz.

Nowa "ręka Boga". I to znów Diego. Włosi nie dowierzają [WIDEO]

Historia Lukasa Podolskiego jest rzeczywiście niezwykle barwna. Przypomnijmy: były reprezentant Niemiec ma w swojej gablocie mistrzostwo świata oraz Niemiec. Do tego Puchar Niemiec, Puchar Anglii, Puchar Turcji, Puchar Japonii czy Superpuchar Niemiec, Anglii, Turcji. Obecnie jest związany z Górnikiem Zabrze kontraktem do końca czerwca 2022 roku.