Absurd! Robert Lewandowski poza TOP 3. Szokujący numer jeden

W minioną środę zakończyła się świetna seria Bayernu Monachium z meczami ze zdobytą, przynajmniej jedną, bramką. Mistrzowie Niemiec przegrali 0:5 z Borussią Moenchengladbach w 1/16 finału krajowego pucharu, przez co nie pobiją rekordu River Plate (Bayern miał 85 meczów z golem, River 96). Bardzo słabe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, którego niemieckie media określiły "całkowicie zanurzonym". "Najlepszy piłkarz świata był w mocnym uścisku Elvediego i spółki" - pisał portal Sport.de.

"FourFourTwo" wytypował 10 najlepszych piłkarzy świata w tym sezonie. Lewandowski poza podium

Magazyn piłkarski "FourFourTwo" opublikował listę 10 najlepszych piłkarzy na świecie w sezonie 2021/2022. Dziennikarze opierali się na specjalnych algorytmach i wyliczeniach dostępnych na portalu whoscored.com, zajmującym się statystykami. Według wyliczeń Robert Lewandowski znajduje się dopiero na czwartym miejscu. "Polski napastnik wzniósł się na nieprawdopodobny poziom w ostatnich dwóch latach i nie zamierza się zatrzymywać. Strzelił 10 goli w Bundeslidze, a Bayern ewoluował w drużynę, która pracuje na jego sytuacje. Prawdopodobnie nie potrzeba analiz statystycznych, aby stwierdzić, że jest dobry" - czytamy.

Najlepszym piłkarzem na świecie według "FourFourTwo" jest Erling Braut Haaland, grający w Borussii Dortmund, co wydaje się być dość kontrowersyjnym wyborem. Norweg ma dziewięć trafień w lidze niemieckiej, ale z powodu urazu nie zagra do końca 2021 roku. "Haaland jest kluczem do wszystkiego, co dobre dla Borussii Dortmund prowadzonej przez Marco Rose. Erling nie tylko wiele strzela, ale też jest najlepszy pod względem strzałów na mecz i znajduje się w czołówce wygranych pojedynków powietrznych" - stwierdza magazyn. Czołową trójkę uzupełniają Mohamed Salah z Liverpoolu i Karim Benzema, reprezentujący Real Madryt.

Robert Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Największymi rywalami reprezentanta Polski są Leo Messi oraz Jorginho. Po rzekomym wycieku z listą wyników plebiscytu bukmacherzy uważają, że to właśnie Lewandowski ma największe szanse na zdobycie tej nagrody. Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 29 listopada w Paryżu.

10 najlepszych zawodników świata w sezonie 21/22 według "FourFourTwo":