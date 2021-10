Tak Lewandowski zareagował po blamażu w Pucharze Niemiec. "Bild" ujawnia

Portal bild.de nie przebierał w słowach przy opisywaniu postawy Bawarczyków w tym spotkaniu. "Historyczna pucharowe lanie przeciwko Gladbach. Gwiazdy Bayernu uciekają po upokorzeniu!" - czytamy na głównej stronie. Na zdjęciu widnieją Robert Lewandowski i Thomas Mueller.

Lewandowski "całkowicie zanurzony". Niemcy piszą o Polaku po klęsce 0:5

Piłkarze Bayernu "uciekli" po meczu

"Bild" w swojej pomeczowej relacji postanowił przybliżyć reakcje zawodników Bayernu Monachium na kompromitującą porażkę w Pucharze Niemiec. "Żadna z gwiazd Bayernu nie stanęła (początkowo) do wywiadu telewizyjnego" - wskazał największy niemiecki dziennik.

Agencja dpa potwierdziła te doniesienia pisząc, że "takie supergwiazdy jak Manuel Neuer, Robert Lewandowski i spółka nie chciały komentować niewytłumaczalnej porażki i opuściły Borussia-Park bez słowa". Co więcej, kapitan reprezentacji Polski nie zamieścił nawet żadnego wpisu w mediach społecznościowych.

"Bild" dodał również, że najbardziej podirytowany był Kingsley Coman, który chciał udać się do szatni rywala, aby "porozmawiać". Ostatecznie Francuz został zatrzymany przez sztab szkoleniowy Bawarczyków. Dziennikarze domyślają się, że jego zachowanie mogło być podyktowane jednym ze starć z Ramym Bensebainim.

Thomas Mueller jako jedyny udzielił wywiadu

W strefie pomeczowych wywiadów ostatecznie pojawił się jedynie Thomas Mueller. - Ciężko to pojąć. Takiej porażki Bayernu w tak ważnym meczu jeszcze nigdy nie przeżyłem. Z wyjątkiem Manuela Neuera był to katastrofalny występ naszego zespołu - opisał.

W rozmowie z ARD ocenę postawy Bawarczyków w meczu z Borussią Moenchengladbach wystosował również dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić. - Jestem absolutnie zszokowany, to jasne. W pierwszej połowie nie wygraliśmy żadnego pojedynku. Dla mnie to niewytłumaczalne. To było zbiorowe zaćmienie - podsumował.

"Blamaż", "Brutalne upokorzenie". Media bezlitosne po kompromitacji Bayernu

Miejsce zakażonego koronawirusem Juliana Nagelsmanna na ławce trenerskiej zajął Dino Toppmoeller, który na pomeczowej konferencji krótko odniósł się do formy Bawarczyków. - Jest nam przykro, że tak bardzo rozczarowaliśmy naszych fanów. Musimy się teraz otrząsnąć i odpowiednio zareagować w sobotę - powiedział.