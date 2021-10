Josh Cavallo opowiedział o swojej tożsamości seksualnej. "Walczyłem od ponad sześciu lat"

Josh Cavallo opublikował nagranie, a potem wpis, w którym opowiedział o swoich ostatnich latach życia, ukrywaniu orientacji seksualnej oraz tym, że kocha piłkę nożną. – Dorastając, zawsze czułem potrzebę ukrywania się, ponieważ czułem wstyd. Wstydziłem się, że nigdy nie będę mógł robić tego, co kocham i być gejem. Ukrywanie tego, kim naprawdę jestem, aby realizować marzenie, które było ze mną od dziecka, chcąc tylko grać w piłkę nożną, a przy tym być traktowanym na równi z innymi, nigdy nie było dla mnie realne – oświadczył na Twitterze.

Odważne wystąpienie piłkarza Adelaide United. "Chcę pomóc to zmienić". Gwiazdy chwalą zawodnika

– Zdumiewające jest to, że obecnie nie ma żadnego geja profesjonalnego piłkarza, który ujawnił swoją orientację i dalej gra, nie tylko w Australii, ale na całym świecie. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że dzieląc się tym, kim jestem, mogę pokazać innym, którzy identyfikują się jako LGBTQ+, że są mile widziani w społeczności piłkarskiej. Ponieważ piłka nożna wciąż się rozwija, chcę pomóc w jej dalszym rozwoju i dać innym graczom w mojej sytuacji poczucie, że nie są sami – dodał Cavallo w dalszej części wpisu.

Piłkarz Adelaide United wielokrotnie podkreślał, że osoby homoseksualne chcące grać w piłkę nożną ukrywają się, lub tak jak on, wstydzą mówić o swojej orientacji seksualnej. Tymczasem po filmie, który 21-latek opublikował w mediach społecznościowych, odezwało się do niego wiele klubów oraz piłkarzy, którzy występują na najwyższym poziomie.

"Jesteśmy z ciebie dumni Josh Cavallo, z twojej siły i odwagi" – napisano na profilu Liverpoolu, dodając przy tym kluczowy cytaty z klubowego hymnu: "You'll Never Walk Alone", co oznacza "Nigdy nie będziesz szedł sam". Swoją dumę i podziw dla piłkarza przekazały również Juventus czy FC Barcelona. "Dziękujemy za wykonanie tak dużego kroku w przód. Twoja odwaga przyczynia się do normalizacji różnorodności w świecie sportu" – napisał hiszpański klub.

"Nie mam przyjemności znać Cię osobiście, ale chcę Ci podziękować za ten krok, który podejmujesz. Świat piłki nożnej jest daleko w tyle, a ty pomagasz nam iść naprzód" - napisał Gerrard Pique, kapitan FC Barcelony. Cavallo otrzymał także wiadomość od Antoine'a Griezmanna z Atletico Madryt.

Josh Cavallo występuje w pierwszym zespole Adelaide United od lutego bieżącego roku. Środkowy pomocnik zespołu jest związany z klubem umową do końca czerwca 2023 roku. W tym roku 21-latek rozegrał w australijskiej drużynie 28 meczów, w których zanotował dwie asysty.