Rzecznik Lechii Gdańsk podał się do dymisji po wpisie o Arce Gdynia

We wtorek zostały rozegrane mecze w ramach 1/16 finału tegorocznej edycji Pucharu Polski. Arka Gdynia wygrała 2:1 z Lechią Zielona Góra, natomiast Lechia Gdańsk poniosła sensacyjną porażkę, przegrywając 1:2 z występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia trener piłki nożnej w Polsce?

Piłkarz Legii atakuje Michniewicza. "To musi ujrzeć światło dzienne"

Wymiana uszczypliwości na linii Arka - Lechia

Takie wyniki sprawiły, że pomiędzy oboma klubami doszło do wymiany "uprzejmości" w formie uszczypliwych wpisów na Twitterze, o czym informowaliśmy we wtorek. Jako pierwsza komentarz w stronę rywala wystosowała Arka Gdynia. "Pokonaliśmy jedną Lechię, a odpadły dwie" - czytamy na profilu klubu z Gdyni.

Lechia niedługo później odpowiedziała. "Jak dobrze widzieć, że wciąż macie ten kompleks niższości. To była jedyna Lechia, jaką mogliście pokonać i długo się to nie zmieni, bo my do pierwszej ligi się nie wybieramy, a wam Ekstraklasa nie grozi" - brzmi odpowiedź.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Rzecznik Lechii podał się do dymisji

Kibicom bardzo mocno nie spodobał się wpis opublikowany na profilu Lechii Gdańsk. Efektem była dymisja rzecznika klubu z Gdańska Michała Żurawskiego, o czym sam poinformował na profilu "Biało-Zielonych".

"Sport to ogromne emocje i wczoraj było ich zdecydowanie za dużo. Przepraszam wszystkich, których uraził mój wczorajszy wpis i informuję, że w związku z tym dzisiaj podałem się do dymisji. Do zobaczenia na sportowym szlaku" - poinformował za pośrednictwem klubowego konta.

Po 14 meczach rozgrywek Fortuna 1. Ligi drużyna z Gdyni zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 23 punktów. Lechia Gdańsk z kolei w 12 spotkaniach ekstraklasy zdobyła również 23 "oczka", co na ten moment daje jej trzecią lokatę w tabeli.