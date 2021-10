Kolejna rewolucja w piłce nożnej. Pomysł Wengera wchodzi w życie

72-latek pełni rolę szefa departamentu ds. globalnego rozwoju w światowej federacji. W ostatnich miesiącach głośno było o niektórych pomysłach, które były przez niego wspierane lub inicjowane. Przede wszystkim chodzi o ideę organizowania mundialu co dwa lata.

Koniec kontrowersji związany ze spalonymi? Nowy system będzie stosowany już w trakcie mundialu

Póki co pomysł dotyczący zwiększenia częstotliwości imprez reprezentacyjnych nie wszedł jednak w życie. Ziścić ma się za to inna z idei Francuza polegająca na zautomatyzowaniu decyzji ws. pozycji spalonych. Dzięki temu gra będzie płynniejsza, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez sędziów będzie zminimalizowane. - Na mundialu w 2022 roku będziemy mogli szybko podejmować decyzje w sprawie spalonych. Dzięki temu gra będzie rzadziej zatrzymywana. To coś, co można zarzucić systemowi VAR - tłumaczył kilkanaście dni temu Arsene Wenger.

Stacja ESPN poinformowała, że przeprowadzone już zostały wstępne testy tego rozwiązania. W najbliższą środę International Football Association Board (IFAB), czyli organizacja zajmująca się aktualizacją przepisów piłkarskich ma przedstawić ich wyniki.

Częściowa automatyzacja wykrywania pozycji spalonych ma się opierać na technologii szwedzkiej firmy ChyronHego. Wykorzystana będzie w tym celu sztuczna inteligencja i optyczny system śledzenia, które pozwolą na szybkie wyłapywanie spalonego w niemal każdej sytuacji.

Wstępne plany zakładają, że system będzie stosowany już podczas przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od sezonu 2023/2024 będzie on standardem we wszystkich najważniejszych rozgrywkach piłkarskich.