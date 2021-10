Arkadiusz Milik kupił stadion za miliony złotych. Wyjątkowa inwestycja

Rozwój Katowice wyprowadził się ze stadionu w 2019 roku. Powód był prosty - koszty użytkowania stadionu były zbyt wysokie. Według informacji portalu katowice24.info, Rozwój płacił aż 26 tys. złotych miesięcznie, a w połączeniu z innymi wydatkami na funkcjonowanie klubu, koszty wynosiły łącznie ponad 700 tys. złotych rocznie.

Arkadiusz Milik kupił stadion Rozwoju Katowice

Jak potwierdzili dziennikarze portalu katowice24.info, teraz były stadion Rozwoju Katowice został kupiony przez spółkę, w której większościowym udziałowcem jest Arkadiusz Milik. Według ustaleń katowickiego "Sportu", spółka zapłaciła ok. 18,5 miliona złotych. W ramach transakcji spółka przejęła teren liczący 11 działek o łącznej powierzchni blisko 66 tys. metrów kwadratowych.

Według informacji katowice24.info miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówi o przeznaczeniu tego terenu na zabudowę usługową użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji wraz z zielenią urządzoną. W praktyce oznacza to, że może na nim powstać np. stadion, hala sportowa czy inny obiekt rekreacyjno-sportowy.

Piłkarz Olympique Marsylia to wychowanek Rozwoju Katowice, skąd w 2011 roku trafił do Górnika Zabrze. Potem rozpoczęła się jego wielka kariera - Milik stamtąd trafił do Bayeru Leverkusen, a po krótkiej przygodzie w Augsburgu, rozpoczął grę w silnych europejskich klubach - Ajaksie Amsterdam, Napoli i obecnie Marsylii.

W obecnym sezonie Ligue 1 Milik wystąpił dopiero w trzech spotkaniach. Od początku sezonu musiał pauzować z powodu kontuzji kolana. Odkąd wrócił do gry, spisuje się bardzo dobrze - w trzech spotkaniach ligowych zdobył jedną bramkę. Bliski podobnego wyczynu był także w ostatnim meczu przeciwko PSG, jednak sędzia anulował strzelonego gola z powodu spalonego we wcześniejszej fazie akcji. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.