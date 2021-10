Lewandowski pewny jak nigdy wcześniej ws. Złotej Piłki. "Zasługuję na nią"

Głosowanie dziennikarzy w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki organizowanym przez gazetę "France Football" zostało zakończone. Jednym z głównych faworytów do zdobycia tego wyróżnienia jest Robert Lewandowski, ale najgroźniejszym rywalem wydaje się być Leo Messi, występujący w Paris Saint-Germain. Lewandowski w okresie od 1 stycznia do 25 października tego roku sięgał z Bayernem po trzy trofea i został królem strzelców Bundesligi. W 2021 roku nikt nie strzelił więcej goli od Polaka (54).

Robert Lewandowski mówi wprost o Złotej Piłce. "Zasługuję na nią"

Robert Lewandowski rozmawiał z oficjalną stroną Bundesligi po wygranej Bayernu Monachium z TSG Hoffenheim (4:0). Kapitan reprezentacji Polski wprost wypowiedział się na temat Złotej Piłki, która będzie przyznawana za występy w 2021 roku. "Na pewno wygranie tej nagrody byłoby spełnieniem marzeń, ale zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest wygrać to trofeum. Przecież nie pochodzę z kraju, który ma ogromną piłkarską historię. Niemniej jestem nominowany i mam szanse na wygraną" - powiedział.

Napastnik Bayernu Monachium przyznaje wprost, że zasługuje na zdobycie Złotej Piłki, jeśli weźmiemy pod uwagę jego występy w zeszłym roku. "Jestem wdzięczny dziennikarzom za to, że znalazłem się na liście nominowanych. Uważam, że moje występy od zeszłego roku i to, czego dokonałem z moimi kolegami z zespołu wystarczająco pokazują, że zasługuję na to, aby zdobyć Złotą Piłkę" - dodał Lewandowski. Zwycięzca Złotej Piłki zostanie ogłoszony 29 listopada na oficjalnej ceremonii w Theatre du Chatelet w Paryżu.

Robert Lewandowski rozegrał 13 spotkań w barwach Bayernu Monachium w tym sezonie. 33-letni napastnik zdobył w nich 17 bramek oraz zanotował jedną asystę. Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem jest ważny do końca sezonu 2022/2023. Polak ma 10 goli w lidze niemieckiej i jest liderem klasyfikacji strzelców.