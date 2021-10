Robert Lewandowski ma nowego rywala. Największe zagrożenie. Ależ walka

W ostatnich tygodniach w kontekście walki o Złotego Buta wymieniano w głównej mierze Roberta Lewandowskiego, który co chwile staje na szczycie klasyfikacji strzelając kolejne gole w Bayernie Monachium. Tuż za nim ustawiali się Karim Benzema z Realu Madryt i Erling Braut Haaland z Borussii Dortmund, który przez moment był na 1. miejscu klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Gol Lewandowskiego i trzy Mohameda Salaha. Egipcjanin wraca do walki o Złotego Buta

Ze wszystkich czterech zawodników, którzy rywalizują między sobą o pierwsze miejsce w klasyfikacji Złotego Buta, tylko Robert Lewandowski i Mohamed Salah strzelali w ostatniej kolejce swoich lig. Erling Braut Haaland jest zdecydowanie w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ obecnie Norweg zmaga się z kontuzją biodra. Początkowo zakładano, że przerwa potrwa kilka tygodni, choć uraz może być poważniejszy.

Karim Benzema z kolei robił, co mógł, aby pokonać Marca-Andre ter Stegena, jednak finalnie nie udało mu się wpisać na listę strzelców w El Clasico. Real Madryt pokonał FC Barcelonę 2:1 na Camp Nou. Strzelcami byli natomiast David Alaba, Lucas Vazquez oraz Sergio Aguero.

Robert Lewandowski strzelił natomiast w starciu z Hoffenheim. Polak popisał się fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego, choć trzeba przyznać, że szans miał zdecydowanie więcej. Napastnik Bayernu Monachium mógł mieć hat-tricka, gdyby tylko wykorzystał dwie tzw. "setki".

Mohamed Salah wykorzystał wszystkie szanse i aż trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Liverpool pokonał Manchester United na Old Trafford aż 5:0. Dzięki tym trzem trafieniom Egipcjanin ma już na swoim koncie 10 goli w tym sezonie Premier League, co daje mu 20 pkt w klasyfikacji Złotego Buta. To taki sam wynik, jaki posiada obecnie Lewandowski. Przypomnijmy, że w klasyfikacji Złotego Buta gole piłkarzy z TOP5 lig w Europie są liczone podwójnie, stąd liczba 20 punktów u dwóch najlepszych strzelców.

Złoty But. Klasyfikacja: