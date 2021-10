Tomaszewski wskazał, kto powinien zdobyć Złotą Piłkę. "Jest najlepszy na świecie"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Już 29 listopada w Paryżu odbędzie się uroczysta gala magazynu "France Football" na której wręczona zostanie Złota Piłka. W tym roku plebiscyt jest wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że nie ma w nim zdecydowanego faworyta. O ostateczny triumf walczy kilku kandydatów i z pewnością jest wśród nich Robert Lewandowski. Oprócz Polaka do grona piłkarzy z największymi szansami na sięgnięcie po nagrodę należą Leo Messi, Karim Benzema, czy Jorginho.

Francuzi próbują "przepchnąć" kandydaturę Benzemy? Tak twierdzi Jan Tomaszewski

Na wytypowanie swojego faworyta do zdobycia Złotej Piłki zdecydował się ostatnio były reprezentant Polski Jan Tomaszewski. 73-latek wypowiedział się na ten temat w rozmowie z "Super Expressem" i nie miał najmniejszych wątpliwości, kto według niego powinien sięgnąć po nagrodę. - Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata. On udowadnia to z meczu na mecz - powiedział były bramkarz. - Robert w tej chwili jest na nieprawdopodobnej fali. Gdyby nie ta kontuzja francowata z Andorą, to Bayern zdobyłby Ligę Mistrzów. Tutaj widać wartość Roberta - dodał.

Tomaszewski zaskoczył także swoją opinią na temat innego z głównych faworytów do Złotej Piłki - Karima Benzemy. Według byłego reprezentanta Polski kandydatura napastnika Realu Madryt jest promowana przez organizatorów plebiscytu, którzy chcieliby, aby to Francuz sięgnął po nagrodę. - Francuzi przesadzają. Benzema wrócił do reprezentacji i wygryzł Giroud, ale oni po prostu wspierają swojego - ocenił 73-latek.

Im bliżej gali "France Football" tym rzeczywiście Karim Benzema jest coraz częściej wymieniany w gronie faworytów do Złotej Piłki. 33-latek został wytypowany ostatnio przez takie legendy jak Luis Figo, Zinedine Zidane czy Brazylijczyk Ronaldo. Spowodowane jest to jednak przede wszystkim świetną dyspozycją Francuza, który w tym sezonie ma niesamowite statystyki. Napastnik zdobył jak do tej pory 11 bramek i zaliczył osiem asyst w 11 występach w barwach Realu Madryt. Do tego dołożył jeszcze dwie bramki i asystę w reprezentacji Francji.