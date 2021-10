Reprezentant Senegalu z Nimes oskarżony o seks z nieletnimi

Więcej treści sportowych przeczytasz na Gazeta.pl

Sidy Sarr nie mógł być zadowolony w ostatnich miesiącach. Trener Nimes, klubu występującego w Ligue 2, nie stawiał na Senegalczyka, a co więcej, latem klub umieścił go na liście transferowej, chcąc się go pozbyć z klubu. Ostatecznie jednak został w obecnym klubie, jednak od początku sezonu nie zagrał nawet minuty.

Skandal z udziałem reprezentanta Senegalu! Miał wykorzystać seksualnie dwie nieletnie dziewczyny

Teraz ma kolejne problemy. Po tym, gdy udał się na komisariat, aby zgłosić kradzież swojego samochodu, został zatrzymany przez policję i znalazł się w areszcie. Wszystko dlatego, że kradzieży Audi Q3 dopuściły się dwie kobiety, które okazały się 17-letnimi prostytutkami. Po zatrzymaniu przez policję opowiedziały o wszystkim, w tym także o imprezie spędzonej w towarzystwie piłkarza.

Tym samym piłkarz został oskarżony o korzystanie z usług seksualnych z nieletnimi, do czego się przyznał. Po przesłuchanie przed sądem został objęty nadzorem sądowym. Nimes na razie nie odniosło się do sprawy, zasłaniając się faktem, że nie wszystkie szczegóły sprawy są znane.

Do sprawy odniosła się jednak Khadija Aoudia, prawniczka piłkarza Nimes. - Przestępstwo zarzucone mojemu klientowi związane jest z faktem, że padł on ofiarą manipulacji dwóch młodych dziewczyn - powiedziała Aoudia w rozmowie z lokalnymi mediami.