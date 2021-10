Adam Buksa show! Polak znów zachwyca w MLS [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziecie na Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jerzy Engel zdradza kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. "Oni tego nie rozumieją"

Wiadomo, który mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pokaże TVP

Jako pierwsi drogę do siatki znaleźli gospodarze. W 51. minucie na listę strzelców wpisał się Holender Nigel Robertha. Na odpowiedź New England Revolution trzeba było poczekać do 61. minuty. Po dobrym dośrodkowaniu Thomasa McNamary pięknym strzałem głową do wyrównania doprowadził Adam Buksa.

Gol i piękna asysta Buksy

Trzy minuty później goście prowadzili już 2:1, kiedy to po bardzo ładnej indywidualnej akcji drogę do siatki znalazł Carles Gil. Trzeci cios goście zadali w 79. minucie, a w akcji ponownie był Buksa. Reprezentant Polski otrzymał piłkę w polu karnym i sprytnie dograł do Gustavo Bou, który podwyższył na 3:1. Gospodarze zmniejszyli rozmiary porażki w doliczonym czasie gry za sprawą Ramona Abili.

14. trafienie Adama Buksy w tym sezonie MLS sprawiło, że zbliżył się do czołówki w klasyfikacji strzelców. Liderem w dalszym ciągu jest Ola Kamara z DC United, który ma na swoim koncie 17 bramek.

Roma wstrząśnięta przed meczem w LKE. "To pokuta za g***ianą grę w Serie A"

Dzięki temu zwycięstwo New England Revolution powiększyło przewagę w tabeli nad Nashville FC do 20 punktów. Zespół Adama Buksy po 31. kolejkach ma 69 "oczek" i jest już pewien udziału w fazie play-off tamtejszych rozgrywek.