Nawet polski klub mógłby zagrać w Superlidze. Niemcy piszą o zmianach

48 godzin. Mniej więcej tyle trwało zagrożenie inwazją Superligi na ustalony porządek futbolu. Wielka rewolta, na której czele stali Andrea Agnelli z Juventusu i Florentino Perez z Realu Madryt, została odwołana. Lista dwunastu członków założycieli zaczęła się błyskawicznie kurczyć, zaczynając od odpływu angielskich klubów. Ostatecznie z pomysłu utworzenia własnych rozgrywek nie wycofały się jedynie Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

Jak donosi niemiecki tygodnik biznesowy "WirtschaftsWoche", Superliga wkrótce może powrócić. Dziennikarze dotarli do poufnego dokumentu, który dowodzi, że projekt zostanie ponownie zaprezentowany ze zmianami i większą liczbą sponsorów. Stanie się tak, jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeknie na korzyść nowych rozgrywek. Aktualnie organ ten bada, czy UEFA naruszyła swoimi działaniami unijne prawo. Przypomnijmy, że UEFA chciała ukarać Juventus, Real i Barcelonę za działania zmierzające do powstania Superligi, jednak sąd w Madrycie orzekł, że europejska centrala nie miała do tego prawa.

Najważniejszą zmianą ma być to, że w Superlidze nie będzie stałych członków. Wszystkie drużyny, które będą brały udział w tych rozgrywkach, będą mogły zakwalifikować się do nich na podstawie wyników uzyskanych w swoich ligach. Stawka będzie liczyła 20 klubów, w których wszystkie ligi europejskie (w tym polska) będą miały możliwość zdobycia miejsca poprzez rundę kwalifikacyjną. Ma powstać także druga liga z taką samą liczbą drużyn. Liczba meczów ma zostać zmniejszona w stosunku do pierwotnego pomysłu. Dziennikarze donoszą także, że zwolennicy Superligi nie próżnowali i mieli pozyskać wielu sponsorów, którzy byliby chętni na finansowanie całego przedsięwzięcia. Ponadto zmian w Superlidze ma być więcej i wkrótce kolejne informacje na ten temat mogą ujrzeć światło dzienne.

Inne przecieki mówiły też o wsparciu dla kibiców. Według informacji sport1.de, kibice mają otrzymywać pomoc w wyjazdach na mecze wyjazdowe, a w finale aż 70 procent biletów ma być zarezerwowanych dla kibiców drużyn w nim występujących. Co więcej, aż połowa z nich ma mieć maksymalnie ograniczone ceny biletów.