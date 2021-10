Piąty gol w szóstym meczu. Polski napastnik się nie zatrzymuje [WIDEO]

Mariusz Stępiński znakomicie odnajduje się w lidze cypryjskiej. Polak pod koniec września w siedem minut zanotował hat-tricka dla swojego Arisu Limassol. Łącznie w pięciu meczach zdobył cztery bramki. W poniedziałek po raz kolejny wpisał się na listę strzelców.

Mateusz Stępiński robi furorę na Cyprze. Znowu został bohaterem

Jego Aris grał na wyjeździe z Doksą Katokopia w szóstej kolejce cypryjskiej ekstraklasy. Mecz zaczął się świetnie dla gospodarzy, bo wyszli na prowadzenie już w siódmej minucie. Tidjani Anane popisał się potężnym wolejem zza pola karnego po tym, jak piłka po jego strzale z wolnego odbiła się od muru. Poprawka była bezbłędna. Wynik 1:0 utrzymywał się długo, ale końcówce meczu nastąpiło trzęsienie ziemi. Aris w trzy minuty wyszedł na prowadzenie i to za sprawą Polaków.

Najpierw w 86. minucie na listę strzelców wpisał się właśnie Mariusz Stępiński. Były piłkarz m.in. Wisły Kraków i Ruchu Chorzów wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową dał swojej drużynie wyrównanie. Jakby tego było mało, to trzy minuty później Stępiński znowu brał udział w akcji bramkowej. Oddał płaski strzał z obrębu pola karnego, po którym piłkę odbił bramkarz. Był jednak bezradny wobec dobitki innego byłego ekstraklasowicza – Daniela Sikorskiego. Aris wygrał 2:1 i obecnie jest na drugim miejscu w tabeli. Drużyna Stępińskiego i Sikorskiego traci jeden punkt do lidera, którym jest AEK Larnaka.

Stępiński ma na koncie już pięć goli w lidze cypryjskiej i jest drugim najlepszym strzelcem rozgrywek. Liderem jest kolejny znany polskim kibicom piłkarz – Ivan Trickovski, który już siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców.