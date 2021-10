Lewandowski wskazany przez gwiazdę na faworyta Złotej Piłki. "Patrzyłbym na dwa lata"

Już 29 listopada w Paryżu odbędzie się uroczysta gala magazynu "France Football" na której wręczona zostanie Złota Piłka. Organizatorzy plebiscytu niedawno ujawnili oficjalną listę 30 nominowanych zawodników. Wśród nich znalazł się jeden Polak - Robert Lewandowski, który jest jednym ze faworytów do sięgnięcia po nagrodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalne informacje dla Lewandowskiego ws. Złotej Piłki! "Mają krótką pamięć"

Kevin De Bruyne ujawnia swojego faworyta do zdobycia Złotej Piłki. "On byłby moim wyborem"

W tym roku nie ma jednak zdecydowanego faworyta do sięgnięcia po Złotą Piłkę. Tegoroczna edycja jest bardzo wyrównana i do nagrody aspiruje kilku zawodników. Oprócz Lewandowskiego najczęściej w tym gronie są wymieniani - Jorginho, Leo Messi czy Karim Benzema. Pierwszy z nich nie ma indywidualnych statystyk na poziomie pozostałych faworytów, ale sięgną w tym roku ze swoimi drużynami po Ligę Mistrzów i mistrzostwo Europy.

"Bohaterowie!". Piłkarze uratowali kibica na trybunach. Internet oszalał!

Wśród nominowanych znalazł się w tym roku również gwiazdor Manchesteru City i reprezentacji Belgii Kevin De Bruyne. Belg nie jest tym razem jednak wymieniany w gronie faworytów. Postanowił więc z tej okazji, wskazać na kogo sam oddałby swój głos. - Jeśli miałbym wybierać, patrzyłbym na okres dwóch lat. Wskazałbym więc na Roberta Lewandowskiego - wyznał 30-latek na konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z Club Brugge. - Przez ostatnie dwa lata regularnie trafiał do siatki. To on byłby moim wyborem - dodał.

Luis Figo wskazał swojego faworyta do zdobycia Złotej Piłki. "Krok po kroku"

Stawianie Roberta Lewandowskiego wśród faworytów do zdobycia Złotej Piłki nie może dziwić. Polak ma za sobą świetny rok. W poprzednim sezonie udało mu się między innymi pobić legendarny rekord Gerda Muellera i strzelić aż 41 bramek w Bundeslidze. Nowy sezon również rozpoczął w wielkim stylu i ma już na swoim koncie 15 bramek w 11 spotkaniach dla Bayernu. Do tego dołożył jeszcze trzy trafienia w reprezentacji Polsi.