Luis Figo wskazał swojego faworyta do zdobycia Złotej Piłki. "Krok po kroku"

Francuska gazeta "France Football" opublikowała listę 30 nominowanych do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski.

W 2020 roku organizatorzy podjęli decyzję, że z racji pandemii koronawirusa nikt nie otrzyma nagrody. Wzbudziło to wiele kontrowersji w Polsce, gdyż żelaznym kandydatem do wygrania prestiżowego plebiscytu był Robert Lewandowski, który w ubiegłym sezonie sięgnął w barwach Bayernu Monachium po Ligę Mistrzów.

W 2021 roku jednym z faworytów do zwycięstwa Złotej Piłki jest Leo Messi, który w lipcu wygrał z reprezentacją Argentyny turniej Copa America i był bohaterem najgłośniejszego letniego transferu, przenosząc się z FC Barcelony do PSG. Według "L'Equipe" w gronie faworytów oprócz Argentyńczyka znajdują się również Cristiano Ronaldo, Jorginho, Karim Benzema oraz Lewandowski, którzy trafili na okładkę francuskiej gazety.

W ostatnim czasie wiele osób ze świata piłki wskazywało swojego faworyta. Tym razem głos w tej sprawie zabrała portugalska legenda, Luis Figo, w przeszłości piłkarz m.in Barcelony i Realu Madryt. Portugalczyk uważa podobnie jak Brazylijczyk Ronaldo i Zinedine Zidane, że w 2021 roku Złotą Piłkę powinien wygrać Karim Benzema.

- Krok po kroku Benzema pokazuje swój potencjał. Myślę, że zasługuje na Złotą Piłkę. Nie postrzegam tej nagrody jako czegoś, co dostaje się tylko za jeden sezon, ale jako coś, co jest ukoronowaniem całej kariery. On zasługuje na nią za całą swoją pracę - powiedział Figo.

Benzema od kilku sezonów prezentuje wyśmienitą formę, ale ostatnio jest zdecydowanym liderem Realu Madryt. W obecnym sezonie ma niesamowite statystyki. W 10 rozegranych dotychczas spotkań dla swojego klubu Francuz zdobył 10 bramek i zaliczył siedem asyst! Do tego dorzucił jeszcze dwie bramki i asystę w pięciu spotkaniach dla reprezentacji Francji.

Według bukmacherów największe szanse na wygranie Złotej Piłki ma Leo Messi. Kurs na jego triumf wynosi 1,35. Następny w kolejności jest Jorginho (kurs 5,50). Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu w kolejności jest Robert Lewandowski (kurs 7,00).

Zwycięzcę w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki wybiorą dziennikarze ze 180 krajów z całego świata. Finałowa gala odbędzie się 29 listopada w Paryżu w Theatredu Chatelet.