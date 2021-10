Wymowny komentarz Kyliana Mbappe. Media: Pokazał, który klub jest bliższy jego sercu

Przez długi czas w trakcie letniego okienka o transferKyliana Mbappe zabiegał Real Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii usilnie próbował sprowadzić Francuza, jednak władze PSG postawiły na swoim i nie wydały zgody na sprzedaż jednej ze swoich największych gwiazd, nawet pomimo wygasającego w przyszłym roku kontraktu.

Wciąż nie wiadomo gdzie zagra Mbappe

Sytuacja kontraktowa 22-letniego Francuza sprawia, że już na początku 2022 roku będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję o zmianie barw klubowych. Biorąc pod uwagę, że jego umowa z klubem z Paryża wygasa 30 czerwca, od 1 stycznia będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą.

Władze PSG od dłuższego czasu próbują namówić Mbappe do złożenia podpisu pod nowym kontraktem. Dotychczas jednak zawodnik na to się nie zdecydował, a według mediów jest to spowodowane chęcią przenosin do Realu Madryt. Sam 22-latek miał również zgłosić się do władz paryskiego klubu z prośbą o zgodę na odejście.

Media zwracają uwagę na post Mbappe

Hiszpańskie media zwróciły uwagę na ostatni post Kyliana Mbappe w mediach społecznościowych. Przed ligowym spotkaniem z Angers francuski napastnik otrzymał nagrodę od Nassera Al-Khelaifiego, będącą docenieniem wygrania przez reprezentację Francji tegorocznej edycji Ligi Narodów.

"Mbappe opublikował komentarz, który może sugerować, że jego serce jest bliżej klubu, w którym gra obecnie, a nie Realu Madryt. Paryżanie nie poddadzą się, próbując zatrzymać zawodnika, który twierdził, że chciał odejść do Realu" - napisała hiszpańska "Marca".

W obecnym sezonie Kylian Mbappe rozegrał 12 spotkań w barwach PSG. Strzelił w nich pięć bramek i zanotował sześć asyst. W meczach reprezentacji Francji w Lidze Narodów z Belgią i Hiszpanią z kolei zanotował po dwa gole i po dwie asysty.