Zinedine Zidane wskazuje swojego faworyta do Złotej Piłki. "Jest ponad to"

- Karim Benzema zasługuje na Złotą Piłkę. To niesamowity piłkarz. Miałem tą przyjemność trenować go. Wie dokładnie wszystko o tym, co robić na boisku - powiedział Zinedine Zidane w rozmowie z "Telefoot". Francuski szkoleniowiec szczerze liczy na sukces swojego rodaka.

Karim Benzema sprzątnie Złotą Piłkę sprzed nosa innym rywalom? "Ja bym mu ją dał"

Jeszcze sześć tygodni zostało do gali organizowanej przez redakcję "France Football", w trakcie której przyznawana jest nagroda dla najlepszego piłkarza tego roku. Złota Piłka to bezsprzecznie najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna. Zinedine Zidane miał okazję odebrać trofeum w 1998 roku. Jest on również ostatnim Francuzem, który zdobył ZP.

- Benzema jest ponad to i mam nadzieję, że zostanie nagrodzony Złotą Piłką. Ja bym mu ją dał - powiedział Zidane. Karim Benzema rewelacyjnie zaczął sezon 2021/22. W La Liga ma rozegranych osiem meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst. W Lidze Mistrzów dołożył jeszcze jedno trafienie. Francuski dziennik "L'Equipe" wskazuje napastnika w kluczowej piątce, między którą rozegra się plebiscyt Złotej Piłki. Pozostałymi zawodnikami są Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Jorginho i Robert Lewandowski.

To jednak nie trenerzy, a dziennikarze wybiorą spośród nominowanych najlepszego piłkarza 2021 roku. Dokładniej 180 dziennikarzy z całego świata. Przypomnijmy, że w poprzednim roku organizatorzy zdecydowali się odwołać plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa. "France Football" przekonywał, że przez przedwczesne przerwanie rozgrywek, nie każdy piłkarz miał równe możliwości rywalizacji.