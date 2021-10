Bramkarz wpadł w szał! Rzucił się na kolegę z drużyny! Sędzia nie miał wyboru [WIDEO]

Była 80. minuta meczu, gdy bramkę wyrównującą dla gości zdobył Cathair Friel, który ustanowił wynik meczu na 2:2. Po bramce dla Coleraine doszło do kuriozalnej sytuacji, która z pewnością obiegnie sportowe media na całym świecie.

Po trafieniu Friela bramkarz Glentoranu - Aaron McCarey - wpadł w szał i rzucił się na kolegę z drużyny - Bobby'ego Burnsa. McCarey uderzył i powalił Burnsa na ziemię. Później, trzymając za koszulkę, podniósł i przeciągnął kawałek przez boisko.

Co oczywiste McCarey za swoje zachowanie obejrzał czerwoną kartkę i wyleciał z boiska, osłabiając zespół. Mimo to mecz zakończył się remisem 2:2. Goście objęli prowadzenie w 15. minucie po golu Conora McKendry'ego. Później dwie bramki dla gospodarzy zdobył Jay Donnelly. Do remisu doprowadził wspomniany Friel.

Po ośmiu kolejkach Glentoran jest na 6. miejscu z 13 punktami. Coleraine zajmuje 4. pozycję z 15 punktami, mając jeden mecz rozegrany więcej. Liderem jest Cliftonville z 20 pkt. na koncie.