Jacek Góralski wraca do gry. Pierwszy mecz po siedmiu miesiącach przerwy

Dokładnie 11 lutego dowiedzieliśmy się o kontuzji Jacka Góralskiego. "Pechowy okres... następny kadrowicz z problemami (wiązadła)" - napisał na Twitterze prezes PZPN, Zbigniew Boniek. Choć 2020 rok zakończył się dla niego znakomicie, bo pomocnik zdobył z Kajratem Ałmaty mistrzostwo Kazachstanu, to 2021 rozpoczął się od złych wiadomości. Pomocnik zerwał więzadło krzyżowe przednie.

Jacek Góralski zagrał po raz pierwszy od siedmiu miesięcy

Jacek Góralski pojawił się na boisku w 62. minucie mecz Kajratu Ałmaty z FK Aktobe. Polak nie był obecny przy żadnym ze strzelonych goli, ponieważ padły ona przed końcem pierwszej połowy. Pierwszą bramkę zdobył w 31. minucie Artur Szuszenaczew, drugą w 41. minucie Guldżigit Ałykulow. Jedynym strzelcem Aktobe był Nuraly Alip.

Kajrat Ałmaty walczy o utrzymanie tytułu mistrzowskiego. Obecnie zespół znajduje się na 3. miejscu w tabeli z dorobkiem 47 punktów. Pierwsze miejsce zajmuje FK Astana, która ma sześć punktów więcej. Drugie miejsce z kolei Toboł Kustanaj, który ma o jeden punkt mniej.

Kolejnym celem Góralskiego jest powrót do reprezentacji Polski. - Paulo Sousa zachował się bardzo w porządku. Powiedział, że zna mnie, oglądał mecze z moim udziałem i żebym się nie martwił. Moim celem jest powrót do reprezentacji, bo dostanę swoją szansę - powiedział pomocnik. Jacek Góralski trafił do Kajratu Ałmaty w styczniu 2020 roku za milion euro z Łudogorca Razgrad. Reprezentant Polski rozegrał 18 oficjalnych spotkań w barwach trzykrotnego mistrza Kazachstanu. Kontrakt Góralskiego z Kajratem jest ważny do końca grudnia 2023 roku.