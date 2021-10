Patrice Evra wybuchł ws. Złotej Piłki. "Mam dość. Co wygrał w tym roku?"

Francuska gazeta "France Football" opublikowała listę 30 nominowanych do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski.

W 2020 roku organizatorzy podjęli decyzję, że z racji pandemii koronawirusa nikt nie otrzyma nagrody. Wzbudziło to wiele kontrowersji w Polsce, gdyż żelaznym kandydatem do wygrania prestiżowego plebiscytu był Robert Lewandowski, który w ubiegłym sezonie sięgnął w barwach Bayernu Monachium po Ligę Mistrzów.

W 2021 roku jednym z faworytów do zwycięstwa Złotej Piłki jest Leo Messi, który w lipcu wygrał z reprezentacją Argentyny turniej Copa America i był bohaterem najgłośniejszego letniego transferu, przenosząc się z FC Barcelony do PSG. Według "L'Equipe" w gronie faworytów oprócz Argentyńczyka znajdują się również Cristiano Ronaldo, Jorginho, Karim Benzema oraz Lewandowski, którzy trafili na okładkę francuskiej gazety.

Evra o Złotej Piłce. "Mam dość dawania jej Messiemu"

Na temat zbliżającego się plebiscytu postanowił wypowiedzieć się były francuski piłkarz, Patrice Evra. - Moim zdaniem Złotą Piłkę powinien wygrać N'Golo Kante lub Jorginho. Mam dość dawania jej Messiemu - powiedział stanowczo Evra. I dodał: - Co wygrał w tym roku? No dobra, Copa America. Ale co zrobił z Barceloną?

Messi podczas swojej kariery zdobył aż sześć Złotych Piłek, najwięcej ze wszystkich piłkarzy na świecie. Argentyńczyk w poprzednim sezonie oprócz triumfu z argentyńską kadrą w mistrzostwach Ameryki Południowej wywalczył koronę króla strzelców LaLiga oraz zdobył z Barceloną Puchar Króla.

Według bukmacherów największe szanse na wygranie Złotej Piłki ma Leo Messi. Kurs na jego triumf wynosi 1,35. Następny w kolejności jest Jorginho (kurs 5,50). Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu w kolejności jest Robert Lewandowski (kurs 7,00).

Zwycięzcę w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki wybiorą dziennikarze ze 180 krajów z całego świata. Finałowa gala odbędzie się 29 listopada w Paryżu w Theatredu Chatelet.