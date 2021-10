Boniek już wie, kto wygra Złotą Piłkę? Podgrzał atmosferę. "Wróbelki ćwierkają"

Jeszcze sześć tygodni zostało do gali organizowanej przez redakcję "France Football", w trakcie której przyznawana jest nagroda dla najlepszego piłkarza tego roku. Złota Piłka to bezsprzecznie najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna. Czasu do plebiscytu coraz mniej, co budzi plotki i spekulacje dotyczące tego, kto zdobędzie ją w tym roku. Głos w tej sprawie zdecydował się zabrać Zbigniew Boniek.

"Wróbelki ćwierkają, ze wiedzą kto wygra Ballon d’Or 2021… poczekamy i sprawdzimy" - napisał na Twitterze wiceprezydent UEFA. W komentarzach pod postem przejawiają się głównie dwa nazwiska: Leo Messiego z Paris Saint-Germain oraz Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

Znany wygrany Złotej Piłki? Wiele spekulacji w mediach, ale to dziennikarze wybiorą

Zagraniczne media prześcigają się we wróżeniu, kto zdobędzie Złotą Piłkę. Kilka dni temu popularność zdobyła okładka francuskiego "L'Equipe", na której pojawiły się twarze pięciu zawodników: Leo Messiego, Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy, Jorginho i Roberta Lewandowskiego. Ma to być kluczowa piątka, między którą rozegra się plebiscyt.

O krok dalej poszli dziennikarze "Daily Mail", którzy od razu postawili napastnika Bayernu Monachium na pierwszym miejscu. Sklasyfikowano również pozostałych piłkarzy do 10. miejsca. Podobne zdanie ma Julian Nagelsmann, na co dzień współpracuje z Polakiem. - Lewandowski zasługuje na nią. Musi ją zdobyć - mówił Niemiec. Nie zgodzi się z nim Mauricio Pochettino, który z kolei trenuje Messiego w PSG. Jego zdaniem to właśnie Argentyńczyk zasłużył na Złotą Piłkę w największym stopniu.

To jednak nie trenerzy, a dziennikarze wybiorą spośród nominowanych najlepszego piłkarza 2021 roku. Dokładniej 180 dziennikarzy z całego świata. Przypomnijmy, że w poprzednim roku organizatorzy zdecydowali się odwołać plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa. "France Football" przekonywał, że przez przedwczesne przerwanie rozgrywek, nie każdy piłkarz miał równe możliwości rywalizacji.