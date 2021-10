Aleksandar Prijović znalazł nowy klub. I to jaki. Istnieje zaledwie od trzech lat

Aleksandar Prijović występował w Legii Warszawa zaledwie przez 1,5 roku, ale dzięki dobrym występom m.in. w rozgrywkach Ligi Mistrzów zapadł w pamięci kibiców stołecznego klubu. W trakcie okna transferowego Prijović pozostawał przez długi czas bez klubu, pojawiały się pogłoski o zainteresowaniu ze strony Rakowa Częstochowa, ale ostatecznie piłkarz znalazł sobie nowy zespół.

Były gwiazdor Legii znalazł sobie nowy klub. Zespół istnieje od... trzech lat

Prijović będzie występował w australijskim Western United FC. "To, kto jest podekscytowany, aby zobaczyć Aleksandar w akcji?" - napisano w mediach społecznościowych klubu, dodając film z zagraniami piłkarza, na których część pochodziła z występów z Legii. Serb związał się z klubem kontraktem, który ma obowiązywać do czerwca 2023 roku. Wcześniej piłkarz występował Al-Ittihad w Arabii Saudyjskiej, do którego trafił za 10 milionów euro z PAOK-u Saloniki.

Western United to klub założony w Melbourne 2018 roku. W poprzednim sezonie zajął 10. miejsce na 12 możliwych w lidze australijskiej. Zespół rozgrywa spotkania na Kardinia Park, obiekcie mogący pomieścić 36 tys. osób. Występuje w nim kilku zawodników mających za sobą grę w czołowych ligach europejskich, jak chociażby Leo Lacroix (Saint-Etienne) czy Rene Krhin (Bologna, Inter).

Prijović w barwach Legii Warszawa rozegrał 72 mecze, w których strzelił 24 gole i zaliczył 13 asyst. Z jego dokonań najbardziej w pamięci zapadły dwa trafienia w pierwszej połowie spotkania z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzó.