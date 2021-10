Lawa zbliża się do centrum. Dramat najstarszego klubu na wyspie. "Klęska trwa"

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia lawy, która pochłonęła niemal cały stadion lokalnego klubu Deportivo Argual. Na szczęście władze klubu zareagowały wystarczająco szybko i uratowały dużą część pamiątek, wyróżnień oraz innych elementów stanowiących jego historię. Mimo to, wciąż podkreśla się, że ze zniszczonym obiektem wiąże się wiele wspomnień.

Wulkan niszczy stadion piłkarski. "Lawa zbliża się do centrum"

Według lokalnych mediów kibice są głęboko poruszeni dramatem, jaki spotkał obiekt ich najstarszego klubu znajdującego się na La Palmie. "Klęska żywiołowa trwa. W płomieniach stanął sklep Spar w mieście La Laguna, a boisko piłkarskie [Deportivo Argual] jest już w 1/3 pokryte lawą. To ważna informacja, ponieważ lawa zbliża się do centrum La Laguny" - czytamy na Twitterze, gdzie pojawiły się również zdjęcia żywiołu.

Club Deportivo Argual został założony w 1952 roku. Klub zajmuje się także szkoleniem juniorów

Wulkan Cumbre Vieja, znany również jako Tajogite, zlokalizowany jest na wyspie La Palma należącej do części Wysp Kanaryjskich. W niedzielę 10 października doszło do kolejnego wycieku lawy. Poprzedni miał miejsce zaledwie trzy tygodnie wcześniej. Władze od pięciu dni walczą z żywiołem ratując, co tylko się da. Od czasu poprzedniej erupcji, która miała miejsce 19 września - wulkan Cumbre Vieja wybuchł wówczas po raz pierwszy od 50 lat, zniszczonych zostało już 1186 budynków, a lawa pochłonęła 493 hektary ziemi.

Cumbre Vieja należy do jednego z najbardziej aktywnych sejsmicznie wulkanów Wysp Kanaryjskich. W ubiegłym wieku jego aktywność zanotowano dwukrotnie - najpierw w roku 1949, później w 1971.