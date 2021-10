Ronaldo wskazał faworyta do zdobycia Złotej Piłki. "Brutalny poziom"

Francuska gazeta "France Football" opublikowała listę 30 nominowanych do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku. Wśród nich znajduje się Robert Lewandowski, ale na liście nie brakowało zaskoczeń. Do takich można zaliczyć chociażby Lukę Modricia z Realu Madryt czy Simona Kjaera, reprezentującego obecnie Milan. Złota Piłka to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów w świecie futbolu, w którym 180 dziennikarzy z całego świata wybiera najlepszego piłkarza w danym roku.

Ronaldo Nazario opublikował post na Instagramie, w którym wypowiedział się na temat nadchodzącej gali Złotej Piłki, która odbędzie się 29 listopada tego roku w paryskim Theatre du Chatelet. Prezes Realu Valladolid przyznał wprost, kogo uważa za faworyta do zdobycia tej nagrody. "Nie mam żadnych wątpliwości, moim głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki jest Karim Benzema. Najlepszy napastnik, grający na brutalnym poziomie przez 10 lat i przede wszystkim wielki mistrz. Nie sądzicie?" - napisał Brazylijczyk.

Notowania Karima Benzemy szczególnie wzrosły po zakończeniu Ligi Narodów UEFA. Napastnik Realu Madryt znacznie się przyczynił do wygrania turnieju finałowego przez Francję w meczach przeciwko Belgii oraz Hiszpanii - Benzema zdobył w nich dwie bramki i w obu przypadkach asystował mu Kylian Mbappe. Francuz jest też faworytem do zdobycia Złotej Piłki zdaniem Jerome'a Rothena, byłego piłkarza Paris Saint-Germain.

Karim Benzema jest obecnie najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem Realu Madryt w sezonie 2021/2022. 33-latek zagrał w dziesięciu spotkaniach, w których zdobył dziesięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Jego kontrakt z Realem Madryt jest ważny do końca czerwca 2023 roku.