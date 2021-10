Trener PSG o Złotej Piłce: "Lewandowski, Messi, Ronaldo". Wskazał faworyta bez wahania

Dyskusja na temat Złotej Piłki wciąż trwa i zapewne tak pozostanie co najmniej do 29 listopada. Właśnie wtedy odbędzie się gala organizowana przez "France Football", na której zostaną wybrani najlepsi piłkarze minionego roku.

W radiu COPE głos na ten temat zabrał trener PSG, Mauricio Pochettino. Szkoleniowiec francuskiego zespołu zdradził swoją trójkę faworytów do wygrania Złotej Piłki. "Nie mam żadnych wątpliwości, że Złotą Piłkę powinien zdobyć Leo Messi" – przyznał Pochettino. "Nawet gdybym nie był jego trenerem, to i tak bym powiedział, że Messi. Zawsze mówię to, co czuję" – dodał trener PSG.

Argentyński szkoleniowiec na dalszych miejscach umieścił Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo . Pominął za to swojego innego podopiecznego, Kyliana Mbappe.

Organizowana przez "France Football" Złota Piłka to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów w świecie futbolu. 180 dziennikarzy z całego świata wybiera najlepszego piłkarza w danym roku. W 2020 roku organizatorzy podjęli decyzję, że z racji pandemii koronawirusa nikt nie otrzyma nagrodę. Wzbudziło to wiele kontrowersji w Polsce, gdyż żelaznym kandydatem do otrzymania nagrody był Robert Lewandowski, który w ubiegłym sezonie sięgnął w barwach Bayernu Monachium po Ligę Mistrzów.

W tym roku rywalizacja o Złotą Piłkę jest niezwykle zacięta. Trudno wskazać jednego, zdecydowanego faworyta do triumfu. W poprzednich latach plebiscyt został zdominowany przez Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. To właśnie Argentyńczyk otrzymał ostatnią Złotą Piłkę w 2019 roku. W tym roku przemawia za nim fakt, że w końcu sięgnął po upragnione trofeum z reprezentacją (Copa America). Lewandowski może pochwalić się mistrzostwem Niemiec i pobiciem rekordu Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Wysoko stoją również akcje Jorginho, który był podstawowym graczem Chelsea i reprezentacji Włoch, z którymi w tym sezonie sięgnął po Ligę Mistrzów i mistrzostwo Europy.

Według bukmacherów największym faworytem jest Leo Messi. Kurs na jego zwycięstwo wynosi 1,35. Następny w kolejności jest Jorginho (kurs 5,50). Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu w kolejności jest Robert Lewandowski (kurs 7,00).

Bukmacherzy szanse Roberta Lewandowskiego na zdobycie Złotej Piłki oceniają zdecydowanie wyżej niż w przypadku np. Cristiano Ronaldo (kurs 10,00) czy Kyliana Mbappe (kurs 25,00).