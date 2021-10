Mariusz Rumak po porażce reprezentacji Polski: Jestem dumny. Ten zespół nie istniał

Prowadzona przez Mariusz Rumaka reprezentacja Polski U-19 w kiepskim stylu odpadła z eliminacji mistrzostwa eliminacji. Polska przegrała 1:3 z Finlandią, wygrała 4:0 z Maltą i zremisowała 2:2 z Ukrainą. Takie wyniki dały jej dopiero trzecie miejsce w grupie.

Już po zakończeniu turnieju eliminacyjnego na temat postawy młodych reprezentantów wypowiedział się Mariusz Rumak. - We wtorek moi piłkarze pokazali dużo i jestem dumny, że mogłem prowadzić ten zespół. On nie istniał przez pandemię przez 20 miesięcy i trzeba było go w tydzień poskładać, żeby zagrać ten turniej - zaczął selekcjoner w rozmowie z "Głosem Wielkopolski'.

Były trener Lecha Poznań i Odry Opole wyjaśnił także, co mogło być przyczyną rozczarowującego występu w październikowych meczach. - Nasz zespół przygotowując się do tego turnieju rozegrał dwa mecze towarzyskie. Jestem przekonany, że Ukraina i Finlandia zagrała ich kilkanaście. To jest zupełnie inne etap naszego zespołu, w porównaniu do tych ekip, z którymi przyszło nam rywalizować. Wcale nie mamy gorszych piłkarzy niż te wymienione nacje. Natomiast zabrakło nam czasu i to było widać. Chociażby przy organizacji stałych fragmentów gry. My przed meczem z Finlandią mieliśmy dokładnie jeden trening. Trzeba było podjąć decyzje, czym się wtedy zająć. A potem grając co dwa dni się regenerowaliśmy i mogliśmy tylko trochę popracować. Daleki jestem od stwierdzenia, że jesteśmy za słabi. Nie jesteśmy i na pewno nie pokazaliśmy pełni naszej możliwości - wytłumaczył.

Rumak dodał także, że na brak awansu wpłynęły gorsze 45 minut w spotkaniu z Finlandią. Po pierwszej części spotkania Polacy przegrywali już 0:2, a bramki dla rywali padły przy kuriozalnej wręcz bierności reprezentantów Polski.

Porażka w turnieju eliminacyjnym o awans na ME U-19 zakończyła pewien cykl, gdyż większość z zawodników nie będzie mogła występować w tej kategorii wiekowej. Nie wiadomo także, czy Mariusz Rumak pozostanie selekcjonerem tej kadry.