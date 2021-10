Ronaldo kupił samochód w cenie stadionu. Tylko dziesięć takich na świecie

Cristiano Ronaldo latem tego roku przeniósł się z Juventusu do Manchesteru United. Był to dla niego powrót na Old Trafford po kilkunastu latach, który już na początku sezonu okazał się strzałem w dziesiątkę. Portugalczyk w siedmiu rozegranych spotkaniach strzelił pięć bramek, stając się czołową postacią zespołu.

Cristiano Ronaldo fanatykiem drogich aut

Sama zmiana klubu i miejsca zamieszkania nie była jedynym wyzwaniem, jakie stało przed Portugalczykiem. Wraz z przeprowadzką do Anglii 36-latek musiał przetransportować swoją bogatą kolekcję luksusowych samochodów. Wśród nich są między innymi Bugatti, McLareny, Ferrari czy Rolls-Royce.

Ronaldo już nie raz dał się poznać jako człowiek, który wręcz uwielbia luksusowe pojazdy. W jego garażu powoli zaczyna brakować miejsca na nowe zabawki na czterech kołach, tym bardziej że do kolekcji niebawem może dołączyć kolejne auto. Tym razem Portugalczyk również nie oszczędzał na nowym samochodzie.

Kolejna wielomilionowa zabawka Cristiano Ronaldo

Brytyjski "Daily Mirror" poinformował, że najnowszym zakupem Portugalczyka jest limitowana wersja Bugatti Centodieci. Kwota, jaką należy za nią zapłacić jest olbrzymia i wynosi około 8,5 miliona funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę ponad 45 milionów złotych. Dla skali wystarczy wspomnieć, że koszt budowy obiektu Korony Kielce, Suzuki Arena wyniósł 48 milionów złotych.

Astronomiczna cena pojazdu wynika z faktu, że francuska marka wyprodukowała zaledwie 10 takich modeli, dlatego też stanowi on marzenie wielu najbogatszych ludzi na całym świecie. Bugatti Centodieci osiąga 100 km/h w zaledwie 2,4 sekundy, a maksymalna prędkość to 380 km/hm, za co odpowiada silnik W16 o mocy 1600 KM.

Brytyjskie media podały także, że to nie pierwszy tak olbrzymi wydatek Cristiano Ronaldo. W 2019 roku Portugalczyk miał kupić Bugatti La Voiture Noire, czyli jedno z najdroższych aut na świecie za kwotę 9,49 mln funtów. W ostatnich tygodniach z kolei widziano go w okolicach ośrodka treningowego Manchesteru United w samochodzie Lamborghini Urus wartym 170 tysięcy funtów.