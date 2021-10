Kolejna rewolucja już na mundialu w Katarze? FIFA bierze się za spalone

W ostatnich latach przepisy piłkarskie uległy znaczącym zmianom. Największą wprowadzoną innowacją była implementacja systemu VAR, który pomaga sędziom w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Niebawem może zostać wprowadzona kolejna wielka zmiana, która w jeszcze większym stopniu może wykluczyć możliwość ludzkiego błędy przy decyzjach związanych z pozycją spaloną.

REKLAMA

Zobacz wideo Skąd pomysł na utworzenie Superligi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze [Studio Biznes] Wybierz serwis

Ubóstwiany przez ludzi, uwierający władzę. Gdy gra mecz, ceny w barach rosną

Arsene Wenger proponuje automatyzację przy decyzjach o spalonych

Dyrektor ds. globalnego rozwoju piłki nożnej w FIFA Arsene Wenger zaproponował, aby sygnalizacja pozycji spalonej była dokonywana w sposób automatyczny. - Jest wiele możliwości. Muszę zachować tajemnicę, ale nastąpi duża ewolucja w sędziowaniu. Wszystko jest badane. Technologia może nawet pomóc w sytuacjach, gdy pozycja spalona dotyczy pięciu czy sześciu centymetrów - powiedział podczas konferencji prasowej w Paryżu.

Aktualne przepisy dotyczące pozycji spalonych, nawet pomimo wprowadzenia niemal we wszystkich rozgrywkach systemu VAR w dalszym ciągu wzbudzają mnóstwo kontrowersji. Ostatnim głośnym przykładem był finał tegorocznej edycji Ligi Narodów, w trakcie którego z wyraźnego spalonego Kylian Mbappe strzelił zwycięskiego gola przeciwko Hiszpanii.

FIFA chciałaby automatyzacji przy spalonych już podczas MŚ 2022

Choć system VAR znacząco wpłynął na prawidłowość podejmowanych przez sędziów decyzji, to wciąż nie pomógł on rozwiązać tego problemu w 100%. Pomysł na usprawnienie takich sytuacji podjęły władze Premier League, które używają różnej grubości linii do zaznaczania pozycji piłkarzy w problematycznych sytuacjach.

Hiszpański dziennik "Marca" informuje, że FIFA chciałby, aby podczas przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze decyzje o pozycji spalonej były podejmowane w sposób całkowicie automatyczny. W poprzedzających turniej miesiącach technologia miałaby być testowana i wdrażana, a następnie używana w pełnym zakresie podczas mundialu.

Zaczyna się! Bogacze z Newcastle wskazali pierwszy wielki cel transferowy

Należy jednak zauważyć, że zmiany w przepisach zazwyczaj zatwierdzane są w marcu danego roku i wprowadzane w roku następnym. Oznacza to, że bardziej prawdopodobne jest to, iż automatyzacja decyzji przy pozycjach spalonych może być dostępna dopiero w 2023 roku.