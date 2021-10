Piłkarzowi Bayernu grozi odsiadka! Sprawa jest poważna. Sąd odrzucił wniosek

Wszystko z powodu bójki, do której doszło w 2017 roku. Hernandez pokłócił się wówczas publicznie ze swoją żoną, za co zostali skazani na 31 dni prac społecznych, a sąd nałożył na nich zakaz zbliżania się do siebie przez sześć miesięcy. Mimo obowiązującego zakazu oboje udali się na miesiąc miodowy. Zostali jednak zatrzymani tuż po przylocie do Madrytu.

Hernandez został aresztowany i oddany w ręce madryckiego sądu ds. przemocy wobec kobiet. Jego żona Amelia uniknęła wszelkich konsekwencji, ponieważ sąd nie poinformował jej o obowiązywaniu zakazu. W przypadku piłkarza Bayernu Monachium prokuratura zażądała roku pozbawienia wolności z powodu złamania zakazu.

Lucas Hernandez może trafić do więzienia. Kluczowa decyzja w poniedziałek

Sąd w Madrycie zgodził się z prokuraturą i skazał Hernandeza na rok więzienia, jednak jego prawnicy odwołali się od wyroku. Sąd odrzucił ich wniosek ze względu na fakt, iż piłkarz nie wykonał wyroku 31 dni prac społecznych z 2017 roku. Z tego powodu Hernandez musi stawić się w sądzie, aby złożyć wyjaśnienia w tej sprawie - musi jednak pamiętać, że grozi mu spędzanie kolejnych 12 miesięcy w więzieniu.

Co więcej, Hernandez musi także w ciągu 10 dni wybrać więzienie, do którego zostanie wysłany. Prawnicy piłkarza nie mogą już złożyć wniosku o odroczenie wyroku, więc zgodnie ze stanem prawnym w Hiszpanii, jeśli sąd nie zrezygnuje z osadzenia Hernandeza, piłkarz będzie musiał udać się do więzienia. W najlepszym razie dla niego prawnicy będą mogli złożyć apelację od wyroku - po jej pozytywnym rozpatrzeniu będzie mógł zostać zwolniony.

Bayern Monachium odczuje brak Hernandeza w składzie

Jak poinformował "AS", Bayern Monachium do tej pory nie wiedział o problemach Hernandeza z prawem. To zmieniło się dopiero w październiku tego roku, choć Francuz już wcześniej wiedział, że prawdopodobnie nie uniknie kłopotów.

Osadzenie Hernandeza byłoby dużym problemem dla Bayernu Monachium. Odkąd Francuz wrócił do gry po kontuzji, regularnie występował w pierwszym składzie zespołu Juliana Nagelsmanna. Łącznie w 6 meczach rozegrał aż 474 minuty, w czasie których Bayern stracił łącznie 5 bramek, przegrywając jedno spotkanie - ostatni mecz ligowy z Eintrachtem Frankfurt.