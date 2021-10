Anglicy wskazali faworyta do Złotej Piłki. I nie jest to Messi

Wielkimi krokami zbliża się uroczysta gala Złotej Piłki 2021, na której wręczona zostanie najważniejsza piłkarska nagroda na całym świecie. Dojdzie do tego już 29 listopada w Paryżu, a im bliżej tego dnia tym atmosfera wokół tego wydarzenia jest coraz gorętsza. Finał tegorocznego plebiscytu wzbudza tak ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy od dawna nie ma zdecydowanego faworyta. Grono zawodników, którzy mogą sięgnąć po trofeum, jest bardzo szerokie i składa się ono z kilku wybitnych piłkarzy.

Lewandowski faworytem do zdobycia Złotej Piłki. "Uczynił Bayern najlepszą drużyną w Europie"

Kilka dni temu francuski magazyn "France Football" wręczający Złotą Piłkę opublikował oficjalnie listę 30 zawodników nominowanych do wygrania plebiscytu. Spośród nich tego jednego szczęśliwca wybierze 180 dziennikarzy z całego świata. Wśród nominowanych znalazł się jeden Polak - Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski był murowanych faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę w zeszłym roku, ale z powodu pandemii plebiscyt został odwołany i nagroda nie została wręczona. W tym roku 33-latek również jest w gronie faworytów, ale nie może być już tak pewny jak byłby rok temu.

Okazuje się jednak, że wśród opinii niektórych Lewandowski jest zdecydowanym faworytem do zdobycia Złotej Piłki i to nie tylko wśród Polaków. Angielski dziennik "Dailu Mirror" utworzył tak zwany "ranking sił" Złotej Piłki 2021, w którym klasyfikuje 10 zawodników z największymi szansami na sięgnięcie po tę nagrodę. I właśnie w tym zestawieniu na samym szczycie znalazł się Robert Lewandowski.

- Gdyby Złota Piłka 2020 nie została odwołana, to reprezentant Polski z pewnością zdobyłby tę nagrodę po raz pierwszy w karierze. Jego 47 bramek w tamtym roku doprowadziło Bayern Monachium do zdecydowanej potrójnej korony i uczyniło go najlepszą drużyną w Europie - napisali angielscy dziennikarze.

Na pozostałych miejscach pojawiło się kilka zaskoczeń. Na drugiej pozycji znalazł się Jorginho, który sięgnął w tym roku po Ligę Mistrzów z Chelsea i mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch. Na najniższym stopniu podium został natomiast sklasyfikowany Karim Benzema, który w tym sezonie notuje niesamowite statystyki zarówno w Realu Madryt, jak i reprezentacji Francji. Leo Messi i Cristiano Ronaldo zajęli dopiero odpowiednio 4. i 5. miejsce.